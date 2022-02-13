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台灣獨家體驗名畫修復！奇美博物館推線上課程　募資期間推出超級優惠

課程沒有期限、不限觀看次數並將提供完課證明

By 文化組, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/13 17:15
奇美博物館以館藏名畫與修復體驗為主軸，推出線上課程。(圖/奇美博物館)

奇美博物館以館藏名畫與修復體驗為主軸，推出線上課程。(圖/奇美博物館)

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)全台獨一無二的「畫作修復體驗課」上線了！不需有任何美術底子或專業背景且不限年齡！奇美博物館首度開發線上學習課程，帶領民眾輕鬆賞析館藏名畫、體驗修復技巧、探索色彩奧秘。

位於台南的奇美博物館推出「窺探奇美典藏：從名畫探索色彩奧秘」線上課程，耗時逾半年規劃以館藏名畫與修復體驗為主軸，以修復結合美學概念，首次與知名線上課程平台「hahow」合作，自即日起起開放報名。

館方指出，由於過往實體課程能容納的人數有限，也會因為上課地點在台南，讓距離較遠的民眾難以參與。線上課程不用擔心人數、地域限制與疫情的干擾，參與者可擴及全台灣，甚至是海外華語人士等，所有人皆能彈性安排時間進行學習，不會因疫情起伏而受影響。

線上課程由奇美博物館資歷逾15年的美感教育老師林雅琦擔任講師，課程全長約180分鐘，內容分為3大章節共12個單元。第一章節帶領民眾探索館藏重要名畫，了解其中的色彩奧秘，並透過有趣的修復案例分享藏品背後不為人知的祕密；第二章節聚焦修復基本功「補色」，除了介紹修復畫作常用的工具外，還會透露調色秘訣，領帶學員練習基本調色技巧；第三章節由學員親身體驗名畫修復，從易至難一步步將畫作缺損的色彩補起來，完成後再用紫外線檢測筆進行畫作檢測，觀察修復的痕跡。

這堂課可以培養出敏銳的觀察力、色彩的感知能力，更能提升耐心與細心，同時釋放壓力、療癒身心。此外，課程中培養的觀察力與補色技能還能運用在彩妝、彩繪、掉漆、傢俱褪色等居家日常或修繕，完全將所學融入生活之中。

「窺探奇美典藏：從名畫探索色彩奧秘」線上課程募資期間（至3/11 23:59）推出超級優惠，原價2,350元、募資預購價1,420元。課程正式上線後，完成報名者可不限時間、不限次數觀看內容，凡前30位報名者加贈課程專屬材料包（市價550元），另有加碼抽獎活動，詳情請於官網查詢。
奇美博物館
台南
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林雅琦

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