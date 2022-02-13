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台灣2/13新增12例新冠肺炎本土確診　40例境外移入、無新增死亡

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/13 14:12
圖擷取自直播記者會

圖擷取自直播記者會

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增52例COVID-19確定病例，分別為12例本土個案及40例境外移入，其中15例為航班落地採檢陽性；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為5例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為18例男性、22例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別美國(9例)、菲律賓(4例)、澳大利亞(3例)、烏克蘭及日本(各2例)、義大利、柬埔寨、瑞典、芬蘭、波蘭、加拿大、南非、新加坡、蒙古、西班牙、寮國、韓國及墨西哥(各1例)移入；另7例調查中。入境日介於今(2022)年1月12日至2月12日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,968,058例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,947,691例排除)，其中19,567例確診，分別為4,194例境外移入，15,319例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計130例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
本土個案
境外移入
COVID-19

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