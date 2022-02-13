台灣網紅開團淨山誤將珍貴文物當垃圾丟　登山客看到被清空很難過

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)台灣YouTuber 「Celine & Cynthia」於2月2日發布淨山影片，開團前往在新竹的「霞喀羅國家步道」撿垃圾，但卻將文物當廢棄酒瓶丟掉，引起批評聲浪。

綜合媒體報導，網紅「Celine & Cynthia-不只是旅行」發布淨山團前往「霞喀羅國家步道」撿垃圾影片，YouTuber「台灣368陳彥宇」也參與其中，以「台灣山林有多髒？」為題，秀出在山裡撿了超過130公斤的垃圾，希望喚起大家對環境保育及永續議題的重視。

影片一出卻引起討論，網友表示，「那堆酒瓶大部分是駐在所的遺跡，是先人在那裡生活的證據，有些喜愛探究早期文化的登山人是會專程去探訪的，霞喀羅、八通關、能高沿路的駐在所都是這樣，大家有默契就是讓這些早年的物品留在原地不去動它。」登山客說：「朋友過年去看到酒瓶全清光了，非常難過。」

原來他們所丟棄的「垃圾」酒瓶是日治時期「馬鞍駐在所」的遺留物，是具考古價值的珍貴文化資產，即便事後被放回原處也算是被破壞過。歷史研究者、無界塾實驗教育機構教師蔡佾霖（馬雅人）說，從考古觀點而言，離開了出土脈絡，其考古價值就會下降，即便日後被放回，也是經歷了破壞，而就算不是當年日本人所放在該處，也是歷史變遷的一環。

美國波士頓大學考古學系博士、中研院史語所博士後研究員鄭玠甫提及，不清楚其年代，就不要移動，因為對考古學者而言，遺留的物品放置在哪裡都會有其意義。

「Celine and Cynthia-不只是旅行」已於影片下方做出回應，「關於本片造成的爭議，我們對於在淨山前不夠了解霞喀羅古道的歷史，做出不尊重當地文化遺跡的行為深感抱歉，未來我們在做任何影片之前會再做好更全方位的準備。」