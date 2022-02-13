【台北市攤販議題隔空交火】 馬辦反擊　黃珊珊：改變不了「不食人間煙火」事實

台北市副市長黃珊珊12日談及攤販問題，與擔任過台北市長的前總統馬英九隔空槓上。（圖／翻攝自黃珊珊臉書） 台北市副市長黃珊珊12日談及攤販問題，與擔任過台北市長的前總統馬英九隔空槓上。（圖／翻攝自黃珊珊臉書）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）台北市副市長黃珊珊12日討論攤販議題時，提及前總統馬英九擔任北市長期間離百姓太遠，馬辦表示對於無中生有的發言無法認同，黃珊珊反擊稱，改變不了當時認為馬英九「不食人間煙火」的事實。

外傳有意角逐台北市長的黃珊珊，12日在臉書談及「攤販精進計畫」指出，這是台北市攤販政策的一大改變，而攤商需要管理，而非取締。然而馬英九於市長任期間，卻以「「我從小到大沒有到攤販買過東西」回應她的質詢，讓她明白馬距離百姓太遠，無法推動該項政策。

馬辦引用台北市議會公報指出，當時黃珊珊詢問馬英九，當上市長後有沒有跟流動攤販買過東西，馬英九表示，「我連買東西的機會都很少，更不要說流動攤販了」。馬辦稱當時馬的意思顯然為因公務繁忙，沒有時間也沒有機會去買東西，不知黃珊珊臉書所言根據為何。

馬辦呼籲，希望公眾人物發言秉於事實，不要誤導民眾；對於無中生有的發言無法認同，若基於選舉利益而造謠，更不可取。

黃珊珊則反擊，了解民生、時刻注意民眾的需求，不是選舉期間才該做的事，並附上她質詢馬英九的議會公報，馬英九被問到維士比是什麼，竟回「維他命」。

黃珊珊表示，時隔18年，或許針對該段印象的批評用字不精準，「但仍然改變不了當時的我，認為馬市長不食人間煙火的事實，就如同『維士』比不是『維他命』，『鹿茸』當然也不是『鹿耳朵裡的毛』。」

(圖／翻攝自台北市議會公報第70卷第10期）