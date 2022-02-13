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深化合作鞏固互助 索馬利蘭訪團揮別台灣

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/13 11:19
索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長瑞格薩（H.E. Dr. Essa Kayd Mohamoud）（左2）結束來台交流行程，12日晚間啟程返...

索馬利蘭外長結束訪台行程 搭機返國

索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長瑞格薩（H.E. Dr. Essa Kayd Mohamoud）（左2）結束來台交流行程，12日晚間啟程返... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）由外交部長瑞格薩所率領的索馬利蘭訪團，結束5日行程，於12日晚間啟程返國。

索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長瑞格薩（H.E. Dr. Essa Kayd Mohamoud）8日攜財政發展部長希瑞（Saad Ali Shire)、畜牧暨漁業發展部長穆合德（Saeed Sullub Mohamed)、計畫暨國家發展部長阿卜杜拉（Omar Ali Abdilahi）等一行人來台交流，昨日晚間7時許登機，比「讚」揮別台灣。

索馬利蘭訪團於5日內，拜會蔡英文、並會見外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、行政院農業委員會主任委員陳吉仲、海巡委員會副主委兼海巡署長等人，就兩國於農業、石油、海巡安全等議題進行交流。

台索兩國自2020年互設代表處，但尚未建交。瑞格薩表示，兩國實質關係可謂「最高層級」，未來只會更好。至於中國是否施壓，瑞格薩再三強調，索馬利蘭為主權國家，沒有任何國家可以替該國決定與誰交往、如何交往，索國「依照自己的意志行事」。

蔡總統9日接見瑞格薩時提到，新朋友已變成好朋友，索馬利蘭成為台灣在東非地區拓展非洲計畫重要據點；瑞格薩則申明，索馬利蘭有權與其他國家建立和平友好外交關係，任何脅迫無助區域與世界和平。
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更新時間 : 2022-02-13 12:48 GMT+08:00

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