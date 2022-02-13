【俄烏衝突】拜登普丁對話未果 俄國調整駐烏人員、驅逐美潛艦

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）俄羅斯與烏克蘭衝突持續升溫，各方電話外交成控制局勢關鍵。然而，12日美俄領導人通話並未改變局勢，俄國調整駐烏外交人員數量，並在遠東海域驅逐美國潛艦，美國軍方則否認該項指控。

俄國與烏克蘭之間的衝突看似一觸即發，美國總統拜登（Joe Biden）與俄國總統普丁（Vladimir Putin）於12日就此議題進行62分鐘的談話，然而並未對當前局勢帶來重大改變，雙方共識也僅僅是同意繼續對話。

俄國十萬大軍集結在烏克蘭邊境附近，《法新社》報導，拜登於該通電話中警告普丁，若俄國進犯烏克蘭，美國將「果斷回應」，並讓俄國「迅速付出嚴重代價」。

拜登強調，「儘管美國依然準備好訴諸外交，與我們的盟邦及夥伴全力協同一致，但也準備好應付其他局面」。

《路透社》報導引述克里姆林宮指出，普丁表示華盛頓沒有在包括北約東擴、於烏國部署進攻性部隊等俄國的關鍵關切上，給與「實質性答覆」。

克里姆林宮譴責美國，在烏克蘭衝突議題上「歇斯底里達到頂點」，但指出普丁和拜登同意繼續對話。

各國電話外交 俄國調整駐烏外交人員數量

不僅拜登與普丁電話交換意見，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於12日與普丁以及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）都進行了電話會談。

普丁也與白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）進行通話，該國與烏克蘭北部接壤、正與俄國舉行大型聯合軍演。

在法、俄領導人通話後，法國總統府官員表示，據普丁所說，沒有跡象顯示俄國正準備對烏克蘭發動攻擊。該名官員表示，「僅管如此，我們對俄國的（軍事）姿態保持高度警惕，以免出現最壞情況」。

俄國12日表示，因擔心烏國或其他國家的「挑釁」，已決定調整駐烏克蘭的外交人員數量，駐烏大使館及領事館仍將繼續履行著要職能。

烏國領導人澤倫斯基澤同意，美國對俄國隨時可能發動攻擊的評估，但強調，烏克蘭人保持冷靜至關重要，他表示，「敵人最好的朋友就是我國的恐慌」。

近期，烏國首都基輔有數千烏克蘭人遊行，高呼「光榮屬於烏克蘭」，並高舉「烏克蘭將抵抗到底」、「入侵者死」等標語。

衝突前哨？俄國稱驅離美國潛艦

據俄媒國際文傳電訊社（Интерфакс）報導，俄國軍方12日宣稱，一艘美國潛艦於遠東的俄國海域無視該國上浮命令，已採取「適當手段」使其離開該海域。

報導援引俄國國防部指出，俄國太平洋艦隊在千島群島附近進行海軍演習時，於俄國水域發現該艘美國潛艦。

美國軍方發言人則在一份聲明中，否認在俄國領海進行活動。