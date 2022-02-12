新北市平溪天燈節　侯友宜邀AIT處長孫曉雅•共同施放20呎超萌福「虎」造型主燈

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 「2022新北市平溪天燈節」首場活動今天(2/12)在平溪國中登場，迎接虎年新春，由20呎超大萌「虎」造型主燈與上百盞天燈同時飛升，點亮山城平溪的夜空，新北市政府也藉此活動「從心出發 重新點亮全世界」，希望從台灣發出的點點微光上達天聽，為疫情籠罩的全世界祈福！

今天是春節連假後第一個週末，一早就有許多熱情的民眾到活動會場排隊領取免費的天燈施放券，不少民眾表示，雖然不能出國旅遊，還好還有像「平溪天燈節」這樣的國際級活動可以來參加，而且平溪山上空氣清新，自然美景很棒，來走走又能放天燈祈福，真的很紓壓。也有民眾全家大小來走春，小朋友很開心地想好晚上要在天燈上寫下的新年新希望。

新北市長侯友宜今晚邀請去年7月甫上任的美國在台協會(AIT)首任女處長孫曉雅Sandra Oudkirk, 共同施放全場最大的20呎福「虎」主燈，他也感謝孫曉雅處長能在就任後首度參與平溪天燈節活動，再次見證「台灣之美」！

根據新聞稿, 今年活動也特別設置六座「平溪期間限定」的裝置藝術，包含：呈現英文地名的「平溪意象」新地標、以馬賽克與幾何為主體設計主張的「夜空霓幻」、還有以五顏六色光雕天燈交織而成的「許願星河」、以及藉由律動光影與七彩燈球呈現平溪版專屬星河的「星空夜未眠」，而「幻彩枯枝」則是結合清冷枯枝與溫馨暖白燈光展現重見新生的禪意、「幸福籠罩」則是以兩盞大小天燈裝置釋放出加倍幸福與希望的浪漫，創造出不同於以往的平溪新印象！



這六大裝置藝術分別設置於平溪市民活動中心前廣場、平溪火車站前廣場、平溪老街石底橋、平溪老街(公園街)、十分國小旁階梯及十分風景區入口處，結合幻彩、繽紛、古樸及天燈等氛圍與意象，打造不同的藝術光影。在今天正式亮相後，每晚17:00-22:00亮燈，將一路展示到2/28(一)，不只白天美麗好拍，晚上更是浪漫爆表，歡迎大家前來尋寶、拍照、打卡並分享好友，也為自己妝點新春新氣象。



「2022新北市平溪天燈節」第2場，也是今年最後一場大型天燈施放晚會，2/15(二)元宵節將在十分廣場舉行，與大家一起祈福過元宵，想體驗全世界獨一無二國際級節慶活動的民眾，千萬別錯過，當天上午10時可於活動現場服務台領取免費的天燈施放券，數量有限發完為止，觀旅局也建議大家提早規劃時間，安排一趟平溪祈福走春之旅，不過活動當天會場周邊道路將實施交通管制，主辦單位呼籲大家盡量搭乘火車、捷運等大眾運輸工具前往，相關站點並安排有接駁車服務，歡迎大家多加利用，詳細交通接駁資訊可上活動官網查詢。



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