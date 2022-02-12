【解封有望】 鎖國無以為繼 日本首相暗示即將開放邊境

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）日本堪稱是新冠肺炎（COVID-19）疫情下最難進入的國家之一，在一片批評聲浪中，日本首相岸田文雄今（12）日暗示有意放寬禁令，迎接外國旅客。

美聯社報導，邊境措施過於嚴格，從商務旅客到學生，絕大多數外國人都不得其門而入，有批評者將之比為17至19世紀的鎖國（sakoku）政策，不僅傷及經濟，也不利國際形象。

然而，儘管日本大部分地區受限於防疫措施，疫情卻無趨緩跡象，光是過去24小時以來，全國就通報了近十萬例，包括東京的18,660例。目前的管制將於2月底結束，岸田並未透露開放時間表，僅表示會基於科學證據，審酌Omicron變異株威脅、國內外疫情發展等因素，決定鬆綁的程度。

在當前禁令下，僅日本國民與具有永久居留身分的外籍人士得以入境。被拒於門外的國際學生與學者大肆抨擊，指相關禁令既不公平也不科學，將人才白白推向其他國家。

商界也不苟同，認為長期關閉邊境有礙投資、不利商務活動、產品研發受阻、交貨時限也被迫推遲。長此以往，被疫情重傷的經濟，不知何時才能恢復生機。

由於評估良久，才決定將追加劑疫苗的接種間隔從8月縮短至6個月，岸田政府蒙受不少批評，刻正急起直追，加快施打工作。目前僅8%人口已經接種第三劑，岸田下令在2月底前必須達到單日接種一百萬劑的目標。

不過，多數老百姓其實支持政府的嚴格邊境政策，認為有助該島國將病毒阻擋於境外。岸田顯然也從前首相菅義偉身上學到教訓，菅義偉當年只做了一年就下台，部分原因就是因防疫不力。岸田的嚴格境管，被視為帶有政治動機，為7月參議院大選籌得政治資本。