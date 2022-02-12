【西洋情人節Ｘ鬧元宵】2022台灣燈會在高雄　新北市、台南市、金門縣•燈海與花海亦各具特色

台南月津港燈節2021年因疫情停辦，2022年擴大規模重新登場，展期至2月28日。（台南市政府提供）中央社 台南月津港燈節2021年因疫情停辦，2022年擴大規模重新登場，展期至2月28日。（台南市政府提供）中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）2022台灣燈會在高雄，高雄市府特別安排雙層巴士行駛2條賞燈路線。不過台灣其他各地, 例如新北、台南、與金門縣的燈會, 同樣很有看頭!

2022新北燈會

新北燈會今(12日) 有馬戲之門、CMO樂團演出，13日邀巧虎等人偶歌舞鬧元宵。大型藝術策展人高雪亮策劃傳神的飛鼠，代表新北烏來原鄉泰雅狩獵文化，阿美族竹鐘傳達情人節祝福。

新北市府民政局長柯慶忠今透過新聞稿表示，新北燈會展至28日，規劃7個主題燈區、6大類型演出、超過156場展演，帶給民眾精彩饗宴。搭配生肖虎年，13日邀請最受兒童歡迎的巧虎人偶，展開歡樂魔法派對。

柯慶忠說，今天的馬戲之門街頭表演「馬戲嘉年華」，無論空翻技巧、雜耍砌磚、大環等特技，相當有看頭。另外，水上音樂廳燈區，則有金曲獎最佳原住民專輯演唱團體CMO，演出以阿美語創作並改編台灣原住民古調歌曲。

在原民局文化特色貨櫃屋前，馬拉赫文化藝術團也連續2個週末假日帶來「泰雅織布舞」展演，讓大家回味感受烏來原住民族歌舞觀光昇平黃金年代，並認識泰雅族織布技藝。

中央社引述市府原住民族行政局長羅美菁說，大型藝術策展的太魯閣族工藝師高雪亮（icyang伊蔣）今年操刀設計大器與多元的新北燈會，貨櫃屋上還有大型飛鼠，讓人想起泰雅族歌謠「兩隻飛鼠」，不但傳神可愛，也代表原鄉傳統狩獵文化。

羅美菁表示，展場還有紅色大型阿美族情人袋，大顆鈴鐺及亮麗彩色流蘇結和燈光，吸引許多民眾拍照打卡，也是14日情人節最佳祝福。

羅美菁說，原民風的貨櫃屋有象徵泰雅族「祖靈之眼」菱形鏤空木板圖紋，也介紹泰山森林書屋、烏來泰雅民族博物館、原住民族文創聚落平台。

工藝師高雪亮透過新聞稿表示，竹鐘kakeng阿美族語「尬更」是阿美族傳統樂器，多取材自大自然，早期僅有單管，後改良為目前7管設計，透過不同深度形成高低音階。

她說，以往傳統阿美族女方招贅男方時，女方家族為告知部落將增添男丁，便以長竹筒管擊作為報喜用，兼具祝福及阿美族文化特色，歡迎大家到燈會現場，在情人節體驗阿美族傳統樂器竹鐘，試試自己的節奏感。

台南市--3萬朵白色玫瑰花燈海

2月14日西洋情人節將屆，逾3萬朵白色玫瑰花燈海今天（2/12) 在台南市永華市政中心旁的西拉雅廣場亮相，展期至3月27日，台南市長黃偉哲歡迎全國遊客朝聖拍照，體驗浪漫。

台南市政府在永華市政中心旁西拉雅廣場旁布置的白色玫瑰花燈海，以「愛在台南．浪漫燈海」為主軸，點燈時間是每天下午5時30分至晚上10時。

黃偉哲今在燈海現場歡迎全國遊客到此體驗浪漫感覺，他表示，西拉雅廣場白天是花海，晚上是燈海，日夜美不勝收。

台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧說，「愛在台南．浪漫燈海」以逾3萬朵白色玫瑰花燈為主軸設計，從空中俯瞰是浪漫花型；白色是匯集光譜三原色的光，代表純潔，玫瑰是愛情象徵，白色玫瑰代表著感情純潔無瑕，親情、友情、愛情都能透過白玫瑰找到最初的純真與感動，現場還有情人打卡牆與浪漫投影燈，花海中央則是象徵I Love You的IOU主燈。

另外，燈海周邊也有燈區，包含同在西拉雅廣場、靠近永華路的「富庶豐饒耀台南」作品，以垂掛金黃光LED如稻穗般五穀豐饒，向上支撐的藍光LED弧形柱體象徵科技與經濟蒸蒸日上，展望更豐盛的來年。

觀旅局提醒，西拉雅廣場啟燈期間採單一出入口管制，遊客須落實實聯制及戴好口罩，遵循工作人員引導，花海內布有燈區電源線，勿跨入花海燈區內拍照。

高雄--2022台灣燈會

2022台灣燈會在高雄，高雄市政府特邀無人機團隊來台，以1500架無人機進行大規模藝術展演，9日晚間搶先於愛河灣上空試飛，無人機飛行排列出「新年快樂」字樣，向民眾賀年。中央社

高雄雙層觀光巴士文化觀光線首航 (中央社)

2022台灣燈會成為遊客春節期間走春賞燈最佳地點，高雄雙層巴士今天起到月底，逢周末及國定假日行駛衛武營及駁二燈會觀光接駁車，賞燈遊客搭乘雙層巴士用不同角度欣賞燈會之美。

高雄市政府交通局運輸管理科表示，因應台灣燈會在高雄，安排雙層巴士行駛2條賞燈路線，分別是台灣燈會線及文化觀光線，營運期間從今天起到月底的周末及國定假日一共7天。

台灣燈會線由建軍站至愛之船國賓站，出發時間為這7天假期的下午5時、7時、晚間9時；返程為6時、晚間8時與10時。途經衛武營-文化中心-城市光廊-駁二藝術特區-愛之船國賓站，單程全票新台幣150元、半票75元。

文化觀光線行駛鳳山區為主，7天假期內每日下午1時、3時，行經衛武營-迷迷村-清真寺-東便門-鳳儀書院-黃埔新村-衛武營，安排導覽人員解說鳳山地區文化暨觀光景點。全票300元、半票150元；市民全票200元、半票100元。

歡迎賞燈遊客搭乘雙層巴士以不同視野體驗台灣燈會及高雄街景之美。訂票專線：高雄客運2918787。詳細資訊可參考高雄客運官方網站(https://www.kaohsiungsightseeing.com.tw/)

金門元宵燈節

金門縣文化局表示，金門元宵燈節15日將在金城鎮莒光公園絢麗登場，結合動感水舞及創新科技燈藝，打造燦爛奪目「舞夜星光」，還有5公尺高、呆萌的充氣水獺，療癒人心。

文化局發布新聞表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，金門元宵燈節從2021年開始，不僅將會場移師戶外舉行，更打破以生肖為主燈的慣例，將金門在地元素融入聲光裝置設計，平衡傳統與創新，去年雙鯉湖燈節的鸕鶿主燈倒影，即是金門光之美學的極佳演繹。

文化局指出，今年度更大膽嘗試引進動感水舞聲光秀，在春節期間預熱演出，繽紛奔放的燈光音樂呈現出春季百花齊放，與大地復甦的蓬勃意象，為新的一年帶來喜氣吉祥的好兆頭，也讓莒光公園成為金門夜間新亮點。

文化局長許績鑫表示，今年的燈節有別於以往，在莒光湖湖岸，5公尺高的巨大水獺在草地上嬉戲，魔幻呆萌的模樣療癒大家的心；還有未來感十足的九大行星互動燈組，擊鼓發光的生命樹燈組，以及星光流彩般的草地燈海，另有驚喜彩蛋的創意節點燈飾，歡迎民眾在元宵節期間闔家到莒光公園遊賞唯美浪漫的湖畔藝術饗宴。

許績鑫說，在疫情無虞下，金門元宵燈節將於15日下午6時30分開幕，莒光公園將舉行點燈儀式及猜燈謎活動，現場也將發放民眾限量紀念小物。除草地上夢幻燈組展示，莒光湖水舞表演，點燈當晚更加碼3分鐘煙火秀，水陸空同綻放光芒。

民眾可於15日至28日每晚6時到10時散步金城鎮莒光公園，欣賞湖畔燈景及每半小時展演的動感水舞聲光秀(下圖)。文化局提醒民眾，賞燈仍要做好防疫措施，配合實名制、佩戴口罩，並保持社交安全距離。

金門元宵燈節將於15日在金城鎮莒光公園絢麗登場，結合動感水舞及創新科技燈藝，打造燦爛奪目「舞夜星光」。中央社