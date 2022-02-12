原阿富汗金援何處去？ 美國擬用於人道救援與911補償

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）自（2021）年塔利班拿下阿富汗政權後，美國就凍結了阿富汗政府在美國的資產，然而要怎麼在不資助塔利班政府或武裝份子的情況下處置這些資產，成了美國政府的難題，如今終於有了解決辦法。

事實上，美國沒收的70億美元和歐洲、阿拉伯聯合大公國等地沒收的20億美元加起來，高達90億美元的款項大多是過去20年內國際給予「原」阿富汗政府的援助。塔利班上台後，美國及其盟友自然不會容許其動用這筆經費，於是拜登在在第一時間簽署行政命令將其凍結。

昨（11）日一名高級行政官員指出，美國會設立一個第三方基金，將其中35億美元用於阿富汗人民的人道救助上，同時確保沒有一分錢直接流向塔利班政府，另一方面，剩下的大約70億美元目前沒有確切的用途，可能會用於補償911事件受難者及後續重建上。

911受難者家屬中的150人於2010年控告數個他們認為須為策畫、執行恐怖攻擊負責的團體，其中就包含了塔利班與蓋達組織，因此，部分人認為他們有權獲得這筆錢的一部分，不過實際上能否動用，仍須等待法院決定。

面對美國的決定，塔利班位於卡達的辦公室發言人Mohammed Naeem在推特上推文表示，美國凍結並奪取阿富汗中央銀行的資金不只是赤裸的盜竊，更是道德淪喪的行為。

在此之前，塔利班早已多次警告，如果這筆錢未能返還給阿富汗，將導致大規模移民潮，與國內進一步經濟崩潰。聯合國則指出，塔利班統治下的阿富汗，可能會在2022年中達到97%的「均貧」狀態。