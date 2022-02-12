台灣2/12新增60確診個案•11本土+49境外　羅一鈞:今年一月以來本土案例•都可視為感染omicron

更新時間: 2022-02-12 16:04

首次發稿: 2022-02-12 14:18

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增60例COVID-19確定病例，分別為11例本土個案及49例境外移入(23例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中無新增死亡。

(指揮中心2/11圖卡)



指揮中心表示，今日新增本土個案為4例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲。

指揮中心羅一鈞副組長今天在記者會表示, 由於指標或代表性個案基因定序均為omicron, 因此一月份以來台灣本土個案, 都可視為感染omicron, 只不過其中有些個案因病毒量不足, 無法進行基因定序。

國內今天增11例本土病例，有7例與高雄砂石場相關，燒進苗栗與台南，桃園市則新增1起家庭群聚，境外返台的父親是可能感染源；跨縣市家族群聚經定序，檢出高雄港群聚病毒株。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今下午宣布，新增11例本土病例，其中7例與高雄砂石場群聚相關、1例與跨縣市家族群聚相關，另新增1例桃機清潔員確診、2例桃園家庭群聚。

陳時中表示，高雄砂石場新增7例個案分別住在台南與苗栗，有2例為家住台南的一對父子，父親在出現群聚疫情的砂石場工作，兒子則在高雄另一家砂石場工作。

另外，陳時中說，昨天確診的砂石場員工，過年期間曾到苗栗親友家中聚會，經採檢苗栗5名家人都確診，高雄砂石場群聚累計27人染疫。

跨縣市家族群聚共新增1例，陳時中說，這家5名姊妹當中有部分成員，過年期間曾到苗栗旅遊，一家餐飲店經實聯制通知足跡重疊者採檢，驗出1名同日用餐的台南民眾確診，這名個案Ct值30.5、無症狀，累計9人染疫。

值得注意的是，經最新病毒基因定序，這起跨縣市家族群聚的指標個案四姊（案19431），檢出Omicron變異株、序列與高雄港群聚一致。

陳時中並指出，桃園新增的3例確診個案中，有1例為桃園機場清潔人員（案19645, 如以下關聯圖），這名個案先前曾被居家隔離，後來經定期採檢確診，Ct值38、代表病毒量相當低，研判可能是舊案。

陳時中說，另2例為桃園新發現的家庭群聚，感染源待釐清，經疫調，2名個案的爸爸是今天的境外移入病例案19592，曾在中國接種3劑中國「智飛」疫苗，1月23日自中國返台，完成14天檢疫回家後3天，卻突然出現發燒、咳嗽症狀，2天後至桃園社區採檢站篩檢陽性，Ct值14、代表病毒量相當高，後來採檢2名女兒都染疫，妻子檢驗陰性。

陳時中指出，染疫爸爸目前暫列境外移入病例，將針對入住的防疫旅館進行疫調，釐清是否為防疫旅館內染疫，另外也將比對2名女兒的病毒基因定序，釐清感染源。

嘉聯益樹林廠日前爆發移工COVID-19群聚疫情，指揮中心2/12表示，這起群聚檢出與桃機、亞旭相同病毒序列，可能是移工跨廠接觸染疫，但確切關聯性仍有待釐清。

位於新北市嘉聯益樹林廠日前出現多名移工確診，目前雖未再新增確診個案，但感染源仍有待病毒基因定序後才能釐清。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞, 今下午在疫情記者會中表示，根據最新定序結果，嘉聯益樹林廠移工群聚有3例個案完成基因定序，與桃園機場、西堤、亞旭等群聚案的Omicron變異株序列一致。

羅一鈞說，目前看來，嘉聯益電子廠移工可能和亞旭電腦移工有跨廠接觸，並把病毒從桃園帶到樹林，但同樣病毒序列的還有新北市板橋的家庭群聚，其中確切關聯如何，還有待釐清。

另外，中央社引述羅一鈞表示，今天也在跨縣市家族群聚個案中，檢出與高雄港群聚相同的病毒序列，此群聚案中的確診者大多分布在北高雄，是否有足跡相關或與高雄港個案有關，還要進一步釐清，但至少可確認感染源在南部的可能性比較大，並不是從北部把病毒帶到南部。

羅一鈞指出，目前北部疫情還是以桃機、錢都、西堤、亞旭一路發展的為主，南部則大多是高雄港的後續衍生。

指揮中心指揮官陳時中表示，國內最大2起群聚疫情，還是以桃機、高雄港衍生出來的為主，至於雙北房仲、礁溪長榮酒店等零星病例，都未見後續新增個案。



指揮中心說明，今(2/12) 新增境外移入個案為27例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別美國(9例)、加拿大(8例)、阿拉伯聯合大公國及英國(各2例)、香港、哈薩克、荷蘭、吉爾吉斯、德國、印尼、瑞士、緬甸、中國及立陶宛(各1例)移入；另18例調查中。入境日介於今(2022)年1月21日至2月11日。

(指揮中心2/11圖卡)

(指揮中心2/11圖卡)

指揮中心統計，截至目前國內累計19,515例確診，分別為4,154例境外移入，15,307例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計130例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。