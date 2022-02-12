【酒駕臨容忍】台灣民眾黨昭告新條款 酒駕黨員一律撤銷提名

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）11月即將舉行地方選舉，台灣民眾黨議員參選人卻爆出曾有酒駕歷史。為了昭示反酒駕決心，民眾黨11日在網站公告公職人員提名辦法修正條款，有紀錄者一律無緣提名。

日前網紅四叉貓爆料，民眾黨參選新北市議員的林致兵、參選桃園市議員的陳品杰都有酒駕前科，引發爭議。民眾黨10日在臉書表示，對於各界指教虛心反省，作出處分，林致兵宣布退選，陳品杰則宣布退黨。文中強調，預防酒駕不能在無辜生命逝去後才重視，盼各政黨同樣拿出零容忍魄力，約束自身與幹部，別讓憾事重演。

民眾黨11日在官網聲明，由於提名人酒駕紀錄導致社會觀感不佳，選舉決策委員會決議，在公職人員選舉提名辦法中增列「酒駕特別條款」。有酒駕行為者不予提名；若提名後發現，直接撤銷提名。

條款補充，酒駕行為包含所有交通工具，無論裁罰為何、是否屬刑事責任，全無例外。此外，提名人若因酒駕行為而拒絕檢測，也一併辦理，撤銷提名資格。此一條款適用於在國內與國外地區觸犯相關法律者。

針對此條款，開放大眾於15日18時前在網路表單提出意見。

中央社引述民眾黨發言人張清俊說法，黨主席柯文哲對酒駕深惡痛絕，11日晚間選決會即達成禁酒駕共識，擬於16日中央委員會議通過。