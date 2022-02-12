白宮公布印太戰略 確保美國印太地位、維護台海穩定

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國白宮11日公布印太戰略報告，強調印太地區已成全球焦點所在，並設定了在區域耕耘的五大目標，其中包括與夥伴維持台海和平穩定的決心。

五大目標分別是：推動自由開放印太地區、強化連結、促進繁榮、加強安全，提升韌性。

美國將挹資於扶植民主機構、自由媒體環境、公民社會；促進財政透明度、打擊貪腐並推動改革。此外，也將確保海空活動符合國際法，協力發展關鍵技術。

在強化連結方面，美國會加深與日本、澳洲、南韓、菲律賓與泰國的區域協定，並強化與區域夥伴的關係，包括台灣、新加坡、印度、印尼、馬來西亞、紐西蘭、越南等國。其他包括穩固東協（ASEAN）機制、四方安全對話（QUAD）、擴大美國在東南亞與太平洋群島的影響力、加強印太與歐洲大西洋地區的鏈結。

為促進區域繁榮，美方將提出印太經濟架構，涵蓋數位經濟、資訊流通、供應鏈韌性、潔淨能源與低碳投資等內容。美國亦將透過亞太經合會（APEC）推展自由貿易，並與G7夥伴在「重建更好世界」（Build Back Better World）的倡議下協助各國擘建基礎設施。

至於安全議題，美國會加強恫嚇力以及與盟友的協同作戰能力，同時維持台海穩定和平。美國將針對來自空中、網絡與科技等領域的威脅持續創新因應，持續固化美英澳同盟（AUKUS），並協調國會撥款支持「太平洋嚇阻倡議」（Pacific Deterrence Initiative）與「海事安全倡議」（Maritime Security Initiative）。

在氣候變遷、COVID-19疫情與各種天災人禍的挑戰下，美國會與區域夥伴訂定2030與2050氣候目標，將升溫幅度壓在攝氏1.5度內，並提高各國對抗氣候衝擊以及因應流行疾病的能力。