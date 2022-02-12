【一觸即發】稱俄國「隨時」可能出兵 美國籲國人速速撤離烏克蘭

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）儘管外交斡旋持續，俄烏局勢仍無趨緩之勢。白宮11日拉高警戒，要求國人儘速離開烏克蘭，因俄國「隨時」可能出兵。

根據美聯社，不具名美國官員指出，攔截的情資顯示，俄國恐於16日發動攻擊。原先外界認為俄國不會在北京冬奧結束前有所動作，亦即20日之後，該情報顯然早於外界預期。不過，美方無法判定情資可靠性，也不確定俄國總統普丁（Vladimir Putin）是否真會採取軍事行動。

美國呼籲在烏克蘭的美國公民48小時內速速撤離，強調一旦開戰，在陸空交通遭封鎖的情況下，美軍不可能派機前往撤僑。訊息很清楚：不要奢望國家救你。包括英國、加拿大、挪威、丹麥等北約（NATO）國家也對國人發出相同警告。

美國總統拜登（Joe Biden）早就言明美國無意參戰，但會與盟友採取一致的嚴厲制裁。五角大廈已增兵3千部隊至波蘭，鞏固盟友信心。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，倘若戰事爆發，俄國可能先以飛彈空襲，接續而來的則是陸地作戰，範圍難料，可能是有限的入侵，也可能直取首都基輔（Kyiv）。

美方指出，除了在烏克蘭東部與南部邊境集結10萬大軍，俄國也部署了陸海空特戰部隊，以及後勤補給。本周俄軍便派六艘兩棲突擊艦赴黑海，強化海軍陸戰隊登陸能力。

隨著外交努力一再受挫，為了降低戰爭風險，拜登與普丁擬於12日透過電話，直接討論俄烏局勢。



俄國兩棲突擊艦抵達克里米亞海港（圖／AP）