【快訊】台灣東部海域2/12凌晨00:43 發生規模5.6全台有感地震　氣象局一圖告訴你•為何最近地震如此頻繁?

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央氣象局快訊指出, 台灣02/12 00:43左右東部海域發生有感地震，震央在花蓮縣政府東方70.3公里, 地震深度22.8公里。
各地震度(級)如下
● 宜蘭縣地區最大震度3級
3級：南澳、宜蘭市、武塔、頭城
2級：冬山、內城、牛鬥、大同、南山、龜山島、蘇澳、澳花
● 花蓮縣地區最大震度3級
3級：西寶
2級：磯崎、和平、太魯閣、銅門、鹽寮、富里、花蓮市、秀林、水璉
1級：光復、紅葉、玉里、西林
● 南投縣地區最大震度2級
2級：合歡山、玉山、信義鄉
1級：奧萬大、埔里、日月潭、南投市、國姓、竹山、名間
● 臺東縣地區最大震度2級
2級：長濱、成功、東河
1級：海端、池上、利稻、綠島、蘭嶼
● 新北市地區最大震度2級
2級：五分山、新店、新北市、淡水
1級：三貂角、雙溪、萬里、五股、石門
● 臺北市地區最大震度2級
2級：信義區、臺北市、木柵
1級：陽明山
● 新竹縣地區最大震度2級
2級：竹東、關西
1級：峨眉、五峰、竹北市
● 新竹市地區最大震度2級
2級：新竹市
● 雲林縣地區最大震度2級
2級：草嶺、古坑、斗六市、土庫、四湖
1級：麥寮、水林
● 彰化縣地區最大震度2級
2級：員林、彰化市、大城
● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：番路
1級：民雄、太保市、義竹、大埔
● 臺中市地區最大震度1級
1級：梨山、德基、烏石坑、臺中市、大甲、霧峰、梧棲
● 桃園市地區最大震度1級
1級：三光、桃園市、中壢、新屋
● 基隆市地區最大震度1級
1級：基隆市
● 苗栗縣地區最大震度1級
1級：南庄、三義、苗栗市、竹南、鯉魚潭
● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市
● 臺南市地區最大震度1級
1級：楠西、東山、善化、新化、佳里、七股
● 高雄市地區最大震度1級
1級：甲仙、六龜、桃源、旗山、高雄市
● 屏東縣地區最大震度1級
1級：三地門、九如、新埤
● 澎湖縣地區最大震度1級
1級：馬公市
近日地震頻傳，數天前新竹更出現12連震現象，台灣為何地震這麼多？
氣象局臉書11日晚間6時左右剛好po文說明:
文中解釋, 整個地球上的地震，有高達 95% 的地震集中在三個區域，從以上三大地震帶圖表中, 我們可以約略看出地震分布可以分為三個帶狀區域，分別為環太平洋地震帶（Circum-Pacific seismic belt）、歐亞地震帶（Eurasia seismic belt）和中洋脊（Mid-ocean-ridge seismic belt )。
其中，臺灣位於地震最多的 #環太平洋地震帶 ，此處包含全球高達 80% 以上的地震活動。
在菲律賓海板塊和歐亞板塊的碰撞下，臺灣的地震相當頻繁，根據氣象局統計，每天平均約發生100 次地震，大約 2 天就會發生一次規模 4.0 至5.0 的地震。
顧名思義，環太平洋地震帶為「環繞著太平洋的地震帶」，全長約四萬多公里，不僅涵蓋了全球 9 成左右的地震，也有高達 75% 的火山坐落在此，放眼望去，是一連串騷動不安、環繞著太平洋的火山們，因此又被稱為 #太平洋火環帶（Pacific ring of fire）。
此處地震和火山主要由太平洋板塊隱沒而引起，多為聚合型的板塊交界，全世界大部分的淺層地震、中層地震和深層地震都在這裡發生。
大部分人應該對於 #歐亞地震帶 以及 #中洋脊地震帶 比較不熟悉。前者歐亞地震帶以淺層、中層地震為主，是地球上第二大的地震帶，包含歐亞大陸、非洲北部，大致呈現東西走向的地震帶。
後者中洋脊地震帶大多為淺層地震，並沿著中洋脊而發生。雖然中洋脊相當綿長，橫跨太平洋、大西洋、印度洋和北極海，但此處地震僅占全球約 5%。