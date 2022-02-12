【快訊】台灣東部海域2/12凌晨00:43 發生規模5.6全台有感地震　氣象局一圖告訴你•為何最近地震如此頻繁?

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央氣象局快訊指出, 台灣02/12 00:43左右東部海域發生有感地震，震央在花蓮縣政府東方70.3公里, 地震深度22.8公里。

各地震度(級)如下

● 宜蘭縣地區最大震度3級

3級：南澳、宜蘭市、武塔、頭城

2級：冬山、內城、牛鬥、大同、南山、龜山島、蘇澳、澳花

● 花蓮縣地區最大震度3級

3級：西寶

2級：磯崎、和平、太魯閣、銅門、鹽寮、富里、花蓮市、秀林、水璉

1級：光復、紅葉、玉里、西林

● 南投縣地區最大震度2級

2級：合歡山、玉山、信義鄉

1級：奧萬大、埔里、日月潭、南投市、國姓、竹山、名間

● 臺東縣地區最大震度2級

2級：長濱、成功、東河

1級：海端、池上、利稻、綠島、蘭嶼

● 新北市地區最大震度2級

2級：五分山、新店、新北市、淡水

1級：三貂角、雙溪、萬里、五股、石門

● 臺北市地區最大震度2級

2級：信義區、臺北市、木柵

1級：陽明山

● 新竹縣地區最大震度2級

2級：竹東、關西

1級：峨眉、五峰、竹北市

● 新竹市地區最大震度2級

2級：新竹市

● 雲林縣地區最大震度2級

2級：草嶺、古坑、斗六市、土庫、四湖

1級：麥寮、水林

● 彰化縣地區最大震度2級

2級：員林、彰化市、大城

● 嘉義縣地區最大震度2級

2級：番路

1級：民雄、太保市、義竹、大埔

● 臺中市地區最大震度1級

1級：梨山、德基、烏石坑、臺中市、大甲、霧峰、梧棲

● 桃園市地區最大震度1級

1級：三光、桃園市、中壢、新屋

● 基隆市地區最大震度1級

1級：基隆市

● 苗栗縣地區最大震度1級

1級：南庄、三義、苗栗市、竹南、鯉魚潭

● 嘉義市地區最大震度1級

1級：嘉義市

● 臺南市地區最大震度1級

1級：楠西、東山、善化、新化、佳里、七股

● 高雄市地區最大震度1級

1級：甲仙、六龜、桃源、旗山、高雄市

● 屏東縣地區最大震度1級

1級：三地門、九如、新埤

● 澎湖縣地區最大震度1級

1級：馬公市

近日地震頻傳，數天前新竹更出現12連震現象， 台灣為何地震這麼多？

氣象局臉書11日晚間6時左右剛好po文說明:

​​文中解釋, 整個地球上的地震，有高達 95% 的地震集中在三個區域，從以上三大地震帶圖表中, 我們可以約略看出地震分布可以分為三個帶狀區域，分別為環太平洋地震帶（Circum-Pacific seismic ​belt）、歐亞地震帶（Eurasia seismic belt）和中洋脊（Mid-ocean-ridge seismic belt )。​

​在菲律賓海板塊和歐亞板塊的碰撞下，臺灣的地震相當頻繁，根據氣象局統計， 每天平均約發生100 次地震，大約 2 天就會發生一次規模 4.0 至5.0 的地震。 ​

​顧名思義， 環太平洋地震帶為「環繞著太平洋的地震帶」，全長約四萬多公里，不僅涵蓋了全球 9 成左右的地震，也有高達 75% 的火山坐落在此 ，放眼望去，是一連串騷動不安、環繞著太平洋的火山們，因此又被稱為 #太平洋火環帶（Pacific ring of fire）。​

​此處地震和火山主要由太平洋板塊隱沒而引起，多為聚合型的板塊交界，全世界大部分的淺層地震、中層地震和深層地震都在這裡發生。​

​大部分人應該對於 #歐亞地震帶 以及 #中洋脊地震帶 比較不熟悉。前者歐亞地震帶以淺層、中層地震為主，是地球上第二大的地震帶，包含歐亞大陸、非洲北部，大致呈現東西走向的地震帶。​

​後者中洋脊地震帶大多為淺層地震，並沿著中洋脊而發生。雖然中洋脊相當綿長，橫跨太平洋、大西洋、印度洋和北極海，但此處地震僅占全球約 5%。​​