〈時評〉民以食為天　雞蛋產銷失序不應一再發生

主計總處11日發布1月消費者物價指數（CPI）年增率為2.84%，持續高於2%的通膨警戒線，其中雞蛋漲幅也明顯擴大至18.38%。圖為民眾... 主計總處11日發布1月消費者物價指數（CPI）年增率為2.84%，持續高於2%的通膨警戒線，其中雞蛋漲幅也明顯擴大至18.38%。圖為民眾前往賣場選購雞蛋。中央社

春節期間雞蛋產銷嚴重失序，民眾清晨6時到蛋行排隊，7時開門， 半小時即被搶購一空，民怨沸騰。2019年監察院曾因蛋價飈漲至 每公斤70元，糾正農委會，如今再因雞蛋暴漲，導致缺蛋風波， 政府小事，人民大事，應徹底檢討解決雞蛋產銷失衡問題。

台灣養雞業產值約250億新台幣，佔畜牧業22.2%，大部分都 在中南部，主要集中於彰化、屏東、台南、嘉義、雲林。蛋雞飼養戶 數約1400戶，共計飼養2431萬隻蛋雞，平均每戶飼養規模多 在2萬隻至5萬隻。其他還有白肉雞、土雞，都是供肉食之用。

國人平均每人每年吃300顆雞蛋，全年需要73億顆，才敷需要。 多年來雞蛋產銷並不穩定，價格起伏太大，常遭致批評。2019年 初，雞蛋每公斤漲破70.07元，創10年最高紀錄，引起監察院 注意。

監委調查發現，行政院消保處自2018年6月起至翌年3月，共1 9次實地訪查雞蛋零售價，發現有13次漲幅超過10%，異常現象 嚴重。農委會在2019年2月，發佈兩次新聞稿，前後矛盾， 分別是「近期蛋價無明顯波動」、「造成近期缺蛋之原因頗眾」， 原因監委不接受，因而對農委會提出糾正案， 要求強化外部監督機制控管。

糾正案墨瀋未乾，2021年4月，雞蛋價格又開始上揚，8月13 日批發市場雞蛋價格每公斤10.74元，比7月13日每公斤9. 03元，上漲18.93%，更比2020年同期價格大漲30%， 人民抱怨連連。

去（2021）年10月消費者物價指數（CPI）年增率為2.5 8%，連續3個月漲破2％，而10月躉售物價指數（WPI）年增 率高達14.78%，創第2次石油危機以來最大漲幅。此時食物類 價格上漲3.99%，行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物 價中，雞蛋上漲5.69%，是3個月最大漲幅， 此時如果農委會及早發現，速謀對策，應不致惡化至此地步。

農委會解釋春節缺蛋原因，是寒流來襲，晝夜溫差有15度，以及禽 流感所致。令人不解的是台灣冬天寒流年年來襲，雞農豈會不知， 預作防護準備？另外彰化二林鎭傳出一家養雞場，有新型H5N2亞 型高原性禽流感病毒，全場2萬隻雞全數撲殺，累計今年彰化縣有1 4萬隻雞死於禽流感。問題是全台灣共有2千4百多萬隻蛋雞，相形 之下根本構不成缺蛋威脅。

春節期間缺蛋的真正原因，應該是近年全球糧價上漲，加上海運受阻 ，導致養雞飼料黃豆、小麥、玉山大漲，每公斤平均從13.5元， 漲到20元，飼料商通知年後再漲6角。蛋行產地收購價20台斤7 00元，每台斤35元，根本不敷成本，合理雞蛋價格應該是每台斤 50元。

蛋農的反應是雞蛋凍漲，打破經濟學供需決定價格理論，而一般蛋雞 有2年產蛋期，產蛋量會隨著雞齡減少，飼料費又貴，蛋農不堪虧損 ，只好把蛋雞提早汰除，當作肉雞販售，導致雞蛋缺貨，產銷失序。

農委會計畫「南蛋北送」，並從澳洲、美國進口雞蛋，2月中旬澳洲 雞蛋先行進口，每週至少一個貨櫃，約60萬顆雞蛋，預估3月底， 清明時節雞蛋供需恢復正常，蛋農的看法是遠水救不了近火， 數量遠不及需求，缺蛋仍將難解。雞蛋產銷失序並未徹底解決， 隨時都可能再爆發蛋價飈漲，或缺蛋風波，人民受苦。

國內蛋雞產業近年面臨嚴重困境，生產效率下降，平均飼養規模降低 ，飼養戶數增加，不符規模效率，外部又面臨國際糧價上漲， 飼料豆、小麥、玉米皆大漲，而且運費、油料生產成本居高不下， 養雞成本大增，蛋農虧損，才是主因。

近年來台灣蛋雞飼養，正朝向鷄蛋品牌建立及傳統飼養方式雙軌並行 ，產品兩極化發展，有了品牌及驗證的雞蛋，增加產品價值， 越來越受歡迎，但是數量有限，仍需靠傳統蛋雞飼養方式， 生產的雞蛋在各大超商、市場販售，才能滿足人民生活需要。

雞蛋生產端走向規模化、專業化、自動化，在世界先進國家皆然，蛋 品應朝向提高產品價值，規模化方向發展，而且將原料用蛋及鮮蛋產 品，區分經營，增加產值，以及蛋農收益，提高生產意願， 應是國家未來長期發展方向，但是短期內仍需循序漸進， 輔導蛋農改進生產方式，才不致產銷失序。