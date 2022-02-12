〈時評〉民以食為天　雞蛋產銷失序不應一再發生

春節期間雞蛋產銷嚴重失序，民眾清晨6時到蛋行排隊，7時開門，半小時即被搶購一空，民怨沸騰。2019年監察院曾因蛋價飈漲至每公斤70元，糾正農委會，如今再因雞蛋暴漲，導致缺蛋風波，政府小事，人民大事，應徹底檢討解決雞蛋產銷失衡問題。
台灣養雞業產值約250億新台幣，佔畜牧業22.2%，大部分都在中南部，主要集中於彰化、屏東、台南、嘉義、雲林。蛋雞飼養戶數約1400戶，共計飼養2431萬隻蛋雞，平均每戶飼養規模多在2萬隻至5萬隻。其他還有白肉雞、土雞，都是供肉食之用。
國人平均每人每年吃300顆雞蛋，全年需要73億顆，才敷需要。多年來雞蛋產銷並不穩定，價格起伏太大，常遭致批評。2019年初，雞蛋每公斤漲破70.07元，創10年最高紀錄，引起監察院注意。
監委調查發現，行政院消保處自2018年6月起至翌年3月，共19次實地訪查雞蛋零售價，發現有13次漲幅超過10%，異常現象嚴重。農委會在2019年2月，發佈兩次新聞稿，前後矛盾，分別是「近期蛋價無明顯波動」、「造成近期缺蛋之原因頗眾」，原因監委不接受，因而對農委會提出糾正案，要求強化外部監督機制控管。
糾正案墨瀋未乾，2021年4月，雞蛋價格又開始上揚，8月13日批發市場雞蛋價格每公斤10.74元，比7月13日每公斤9.03元，上漲18.93%，更比2020年同期價格大漲30%，人民抱怨連連。
去（2021）年10月消費者物價指數（CPI）年增率為2.58%，連續3個月漲破2％，而10月躉售物價指數（WPI）年增率高達14.78%，創第2次石油危機以來最大漲幅。此時食物類價格上漲3.99%，行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物價中，雞蛋上漲5.69%，是3個月最大漲幅，此時如果農委會及早發現，速謀對策，應不致惡化至此地步。
農委會解釋春節缺蛋原因，是寒流來襲，晝夜溫差有15度，以及禽流感所致。令人不解的是台灣冬天寒流年年來襲，雞農豈會不知，預作防護準備？另外彰化二林鎭傳出一家養雞場，有新型H5N2亞型高原性禽流感病毒，全場2萬隻雞全數撲殺，累計今年彰化縣有14萬隻雞死於禽流感。問題是全台灣共有2千4百多萬隻蛋雞，相形之下根本構不成缺蛋威脅。
春節期間缺蛋的真正原因，應該是近年全球糧價上漲，加上海運受阻，導致養雞飼料黃豆、小麥、玉山大漲，每公斤平均從13.5元，漲到20元，飼料商通知年後再漲6角。蛋行產地收購價20台斤700元，每台斤35元，根本不敷成本，合理雞蛋價格應該是每台斤50元。
蛋農的反應是雞蛋凍漲，打破經濟學供需決定價格理論，而一般蛋雞有2年產蛋期，產蛋量會隨著雞齡減少，飼料費又貴，蛋農不堪虧損，只好把蛋雞提早汰除，當作肉雞販售，導致雞蛋缺貨，產銷失序。
農委會計畫「南蛋北送」，並從澳洲、美國進口雞蛋，2月中旬澳洲雞蛋先行進口，每週至少一個貨櫃，約60萬顆雞蛋，預估3月底，清明時節雞蛋供需恢復正常，蛋農的看法是遠水救不了近火，數量遠不及需求，缺蛋仍將難解。雞蛋產銷失序並未徹底解決，隨時都可能再爆發蛋價飈漲，或缺蛋風波，人民受苦。
國內蛋雞產業近年面臨嚴重困境，生產效率下降，平均飼養規模降低，飼養戶數增加，不符規模效率，外部又面臨國際糧價上漲，飼料豆、小麥、玉米皆大漲，而且運費、油料生產成本居高不下，養雞成本大增，蛋農虧損，才是主因。
近年來台灣蛋雞飼養，正朝向鷄蛋品牌建立及傳統飼養方式雙軌並行，產品兩極化發展，有了品牌及驗證的雞蛋，增加產品價值，越來越受歡迎，但是數量有限，仍需靠傳統蛋雞飼養方式，生產的雞蛋在各大超商、市場販售，才能滿足人民生活需要。
雞蛋生產端走向規模化、專業化、自動化，在世界先進國家皆然，蛋品應朝向提高產品價值，規模化方向發展，而且將原料用蛋及鮮蛋產品，區分經營，增加產值，以及蛋農收益，提高生產意願，應是國家未來長期發展方向，但是短期內仍需循序漸進，輔導蛋農改進生產方式，才不致產銷失序。