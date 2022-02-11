【北京冬奧下的政治壓力】開賽至今共機4度擾台 媒體爆國際奧委會施壓台灣

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）現正值北京冬奧，台灣已4度遭共機侵擾，更有媒體爆料中華奧會高度配合國際奧會出席冬奧開幕、不敢換掌旗官，是因奧會可能透過除籍威脅我國，加上今年5月成都世大運，9月杭州亞運才是體育界要面對的重大賽事，因此中華奧會只好忍氣吞聲。

根據我國國防部，10日晚間中國派出11架共機，包含「殲-16」戰鬥機、「運-8」遠干機、「運-8」反潛機、「運-8」技偵機等，進入我國西南空域防空識別區活動（ADIZ），台灣空軍因此3度廣播驅離，並派遣空中巡邏兵力應對、防空飛彈追蹤監控。

國防部官網「即時軍事動態」專區指出，中國自本月4日舉辦北京冬奧至今，已4度派軍機侵擾台灣ADIZ，使得中國與台灣緊張關係更加劇，也彰顯其與奧運和平、友誼、團結的精神背離。

此外，有媒體爆料，中華奧會原先不考慮參加北京冬奧開幕及閉幕式，最後卻仍妥協參加，還有台灣競速滑冰選手黃郁婷被爆著中國訓練服，依然讓其掌旗，背後主因是考量到今年5月在中國成都舉行的世界大學運動會，及今年9月在中國杭州舉行的亞運會，才會有上述因應部署。

根據風傳媒，台灣起初擔憂冬奧開幕與閉幕式時，中國可能在進場次序和賽隊名稱上動手腳，因此以Omicron疫情為由希望推辭參加，然而國際奧委會保證大會防疫絕無問題，並告知中華奧會若不參加，恐要考量將我奧會除籍，我國在權衡下才決定出席。

此外，風傳媒也指出，黃郁婷在美國移地訓練時，穿上中國滑冰隊制服，引發台灣各界譁然，中華奧會因此欲換掌旗官，卻又同遭國際奧委會祭出的除籍警告壓力，導致我方只能屈從。

風傳媒強調，這次北京冬奧，國際奧會顯然很配合中國的政治期待，因此對我方施予不小壓力，考量到現在很多台灣選手都已在海外積極準備今年的世大運和亞運會，才會無奈接受國際奧會要求，盼能保障我方參與這2大賽事選手的權益。