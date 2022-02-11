台灣誠品排行榜心靈勵志《遺書教我的事》作者專訪　人生勝利組患重度憂鬱症後重新出發

心靈勵志書籍《遺書教我的事》作者趙士懿表示，寫遺書是為了要好好活著(圖/台灣英文新聞) 心靈勵志書籍《遺書教我的事》作者趙士懿表示，寫遺書是為了要好好活著(圖/台灣英文新聞)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) 蟬聯誠品書店「心理勵志類」推薦排行榜，心靈成長書籍《遺書教我的事》標題看似聳動挑戰傳統，但其實內容溫柔撫慰人心，以不落俗套的方式鼓勵人們面對生死離別課題。

「寫遺書是為了要好好活著」－趙士懿

近幾年憂鬱症確診人數上升，加上疫情突襲讓更多人受到影響，《遺書教我的事》一書作者趙士懿（朋友稱他Tommy）分享親身經歷，面對恩師前寶來證券總裁白文正離世造成的重大衝擊，擁有高學歷高薪的陽光男孩是如何一步一步走向憂鬱，他是如何從足不出戶到現在成為快樂推手並封自己為「Tommy No Limit」（Tommy不設限），這中間到底經過什麼轉變？

作者趙士懿畢業於美國加州大學柏克萊分校，麻省理工學院不動產開發與財務雙碩士，其父是台灣證券交易所前總經理趙孝風，曾在香港寶來證券擔任總經理，當時被喻為「寶來F4」前途被看好，然而因為金融界超高壓的工作環境導致罹患重度憂鬱症，在封閉自我多年康復後轉戰跑道成立「用心快樂」社會企業，前往偏鄉學校教導藝術課程。

現年50歲的趙士懿在2008年已動筆寫書，但書名有「遺書」兩字導致很多出版商卻步，但他卻十分堅持，他說，不如把這看成是一個跟愛的人道謝跟道歉的機會，而當他真的坐下來動筆寫的時候，「人生真的像跑馬燈一堆回憶湧上來讓我痛哭流涕，像是媽媽抱著我去看醫生，如果我比他們先走，我要他們知道我的愛。」

趙士懿說，寫完遺書後拿給爸媽看，媽媽很老派覺得遺書觸霉頭，但還是看了而且還邊看邊哭，爸爸看了則是停頓嘆氣，才明白兒子已經看很開，也體會到小孩對他們的愛，化解過去許多分歧。

因為望子成龍的期許，2010年創立社會企業時父母很不認同，竟然辭去高薪工作下鄉做慈善事業，「這不應該是退休之後在做的嗎？」趙爸爸問，然而面對父母的不諒解，趙士懿說，如果此刻就死去，你會感到遺憾嗎？



阿美族藝術家優席夫（Yosifu）前往偏鄉國小教導孩子畫畫(圖/SEE 用心快樂社會企業 Facebook)



(圖/SEE 用心快樂社會企業 Facebook)

成立社會企業初期趙士懿開始對藝術感興趣，認識一些台灣年輕藝術家，有天他靈光乍現，如果能從小培養紓壓的好習慣，那麼對於預防憂鬱症應該會有很大的幫助，透過藝術紓壓是很棒的方法，於是他帶領藝術家走進資源少的偏鄉推廣藝術美學舒壓課程，並且將學子畫作製成商品販售，所得與學校進行分潤。

近幾年課程推廣有明顯的成績，越來越多學校爭取合作機會，但對趙士懿而言，和憂鬱症相處才是人生真正的課題，「我一開始很排斥，覺得為什麼是我？」之後才發現排斥沒有用，於是開始調整自己、接觸宗教、植物療癒、及印度大師 Gururigi shrishrishanka 進化呼吸法，這些都幫他學會慢慢放下。

趙士懿說，「如果不改變自己的認知跟想法，光只是積極面對並沒有用，所以開始學習和憂鬱症和平相處，放慢腳步參加聚會，做自己喜歡做的事，多往戶外走因為大自然有療癒功能。」

「看不見的傷痕更深更疼」，趙士懿說，「也許真正可怕的不是死亡，而是活著的時候沒有說該說的話，沒有去做一直以來想做的事，好像沒有真正活過一般。寫一封遺書，重新檢視人生，然後在接下來的日子裡好好活著。」

趙士懿以過來人身份分享陪伴憂鬱症患者的最高準則－傾聽且不做指導，他分享和老婆的相處，因為年齡上有一段差距，文化跟生活習慣認知不同所以磨合期很火爆，但只要彼此相愛就會願意改變取得平衡點，「兩人如果決定要相處下去，不要在氣頭上講傷害的話，等彼此冷靜後跟對方溝通討論。」

趙士懿說，「從相處的過程中看到自己個性，學會包容自己的不完美，也是同樣的對待成長背景不同的人，要有同理心多點體諒，不是所有付出都要有回報。」

趙士懿希望讀者看完書後，透過寫遺書了解自己，知道什麼對自己是重要，練習活得單純快樂。如果覺得遺書太沈重，把它當成想對爸媽說的一封信來寫，重點是讓愛的人知道你愛他，寫完後也會更清楚人生未來，不會偏移人生軌跡，後來就不會在乎別人看法。