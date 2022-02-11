低調篤實台北副市長黃珊珊 　感性發言「無畏、無偽」預告投入大選？

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）2022九合一選舉將開打，一向低調篤實的台北市副市長黃珊珊，傳將角逐台北市長一職爭取為市民繼續服務，近日她也難得在不同平台分享她從政追夢的心路歷程，讓外界看到剛強副市長柔軟的一面，與勇於接下不同挑戰的韌性。
地方公職人員選舉將11月26日登場，台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲點名副手黃珊珊接棒服務市民。雖然因低調篤實個性讓黃珊珊鮮少獲得媒體關注，但近幾周黃珊珊陸續在媒體及臉書專頁發表感性文章，回顧自己全力以赴的拚命三郎性格、不怕失敗勇於追夢、及多年前面對接二連三打擊（健康、事業、家庭）也一肩扛下養育兒子的責任，似乎給外界信號，儘管不被一些人看好，也會追求自己的夢想，接下老天給她的使命，踏踏實實為台北市下一個四年的福祉繼續奮鬥。
仁以為己任，不亦重乎？
被掩蓋在阿北柯文哲的光環與曝光度之後，埋頭苦幹的黃珊珊在公眾視野中並不突出，上任以來她的民調始終維持在15%至18%，不蘊不火，卻被對手陣營看壞難在市長競選中脫穎而出。
自1998年當選台北市議員以來，黃珊珊從政已滿23年。黄珊珊11日在臉書專頁上抒發感言，回顧過去拚命三郎個性讓她總把公務放在第一位，因此兒子年幼時，常埋怨她無法多加陪伴，然而在看到母親不厭其煩為民眾解決法律糾紛、大小事物後，兒子體貼支持母親的使命，更成為黃珊珊的堅強支柱。
上周，黃珊珊也分享了自身充滿挑戰的經歷。求學、從政一路順風順水的她，在2015到2016年間，經歷生死關頭、抱病參選落選、離婚單親，挺過人生的辛苦與黑暗，讓她豁達堅定，「就要拚了命地活，認真地過每一天」。
黃珊珊在貼文中回憶，2018年，她第六度連任台北市議員，2019年10月擔任台北市副市長，是她人生最光榮、最興奮的一段日子，儘管勞累卻在做自己想做的事，「每天都感恩上天給我這個機會，讓我可以活得如此精彩！」現在的她「無畏、無偽、無謂」。
拼命、認真但民調低迷的黃珊珊可望今年站出來角逐台北市長，勝算看似不大。民眾黨秘書長謝立功在《新聞不芹菜》專訪時指出，民調高低與做好市長無關，市長任期僅有4年，如何儘速上手市政才是關鍵，相信選民觀念會有所轉變。
謝立功也指出，目前對國民黨失望，對民進黨執政不滿的聲音正在發酵，就是未來9個月內，黃珊珊民調上升的關鍵。