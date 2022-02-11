低調篤實台北副市長黃珊珊 　感性發言「無畏、無偽」預告投入大選？

台北市副市長黃珊珊今年九合一選舉將以無黨籍身份角逐台北市長一職。（圖／黃珊珊臉書） 台北市副市長黃珊珊今年九合一選舉將以無黨籍身份角逐台北市長一職。（圖／黃珊珊臉書）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）2022九合一選舉將開打，一向低調篤實的台北市副市長黃珊珊，傳將角逐台北市長一職爭取為市民繼續服務，近日她也難得在不同平台分享她從政追夢的心路歷程，讓外界看到剛強副市長柔軟的一面，與勇於接下不同挑戰的韌性。

地方公職人員選舉將11月26日登場，台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲點名副手黃珊珊接棒服務市民。雖然因低調篤實個性讓黃珊珊鮮少獲得媒體關注，但近幾周黃珊珊陸續在媒體及臉書專頁發表感性文章，回顧自己全力以赴的拚命三郎性格、不怕失敗勇於追夢、及多年前面對接二連三打擊（健康、事業、家庭）也一肩扛下養育兒子的責任，似乎給外界信號，儘管不被一些人看好，也會追求自己的夢想，接下老天給她的使命，踏踏實實為台北市下一個四年的福祉繼續奮鬥。

仁以為己任，不亦重乎？

被掩蓋在阿北柯文哲的光環與曝光度之後，埋頭苦幹的黃珊珊在公眾視野中並不突出，上任以來她的民調始終維持在15%至18%，不蘊不火，卻被對手陣營看壞難在市長競選中脫穎而出。

自1998年當選台北市議員以來，黃珊珊從政已滿23年。黄珊珊11日在臉書專頁上抒發感言，回顧過去拚命三郎個性讓她總把公務放在第一位，因此兒子年幼時，常埋怨她無法多加陪伴，然而在看到母親不厭其煩為民眾解決法律糾紛、大小事物後，兒子體貼支持母親的使命，更成為黃珊珊的堅強支柱。

上周，黃珊珊也分享了自身充滿挑戰的經歷。求學、從政一路順風順水的她，在2015到2016年間，經歷生死關頭、抱病參選落選、離婚單親，挺過人生的辛苦與黑暗，讓她豁達堅定，「就要拚了命地活，認真地過每一天」。

黃珊珊在貼文中回憶，2018年，她第六度連任台北市議員，2019年10月擔任台北市副市長，是她人生最光榮、最興奮的一段日子，儘管勞累卻在做自己想做的事，「每天都感恩上天給我這個機會，讓我可以活得如此精彩！」現在的她「無畏、無偽、無謂」。

拼命、認真但民調低迷的黃珊珊可望今年站出來角逐台北市長，勝算看似不大。民眾黨秘書長謝立功在《新聞不芹菜》專訪時指出，民調高低與做好市長無關，市長任期僅有4年，如何儘速上手市政才是關鍵，相信選民觀念會有所轉變。

謝立功也指出，目前對國民黨失望，對民進黨執政不滿的聲音正在發酵，就是未來9個月內，黃珊珊民調上升的關鍵。