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COVID沒完沒了 歐洲國家不玩了 北歐三國率先全面解禁

世衛依舊呼籲各國別急著衝，而長新冠也仍是個問題

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/11 17:49
瑞典風景（圖／Pixabay）

瑞典風景（圖／Pixabay）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）疫情進入第三年，從國家到人民，都已對防疫禁令感到不耐，隨著疫苗接種率增高，儘管世衛表達疑慮，數個歐洲國家皆已決定走自己的路，拋開一切限制，與COVID共生共存。

綜合Euronews與CNBC報導，包括瑞典、丹麥、挪威、捷克與英國，都已撤除禁令或有此打算。丹麥於1日開了第一槍，成為歐洲第一個全面解禁國家，該國已有高達八成人口完整接種。 挪威雖也於1日解除大部分禁令，但仍維持1公尺社交距離的建議，若未能做到，則須配戴口罩。

瑞典9日跟進，社交距離、疫苗護照、聚會人數限制，悉數拋至腦後，更有意調整COVID風險層級，4月1日起將其降級為「對社會、公衛不構成威脅的疾病」。

瑞典73%人口已全面接種，政府據此認為，現下條件已足以放鬆防疫力，強調施打疫苗依舊是對抗新冠肺炎的最佳武器。不過，該國病毒學家Fredrik Elgh稱，此舉過於倉促，鑒於該國財力足夠雄厚，應持續檢疫，觀察數周後再解封。

除了北歐國家，捷克禁令也逐步退場，3月1日起不再執行大部分防疫規定，人民不再需要COVID護照才能進入酒吧、餐廳、咖啡廳、髮廊，或觀看運動賽事、赴文化展演活動。

儘管疫情未歇，85%人口全面接種的英國，1月底就讓口罩規定走入歷史，至於隔離政策，目前染疫者最快可五天就能出關，前提是五天後採檢陰性，但首相強森（Boris Johnson）則有意再放寬，預計2月底，連隔離都免了。不過，此舉遭批是政治考量，是四面楚歌的強森為了轉移開趴爭議所做的決策。

然而，WHO對歐洲國家過早跨出那一步，不乏疑慮，指出由於Omicron變異株的高傳染力，許多地區的死亡數字出現「令人憂心的上升趨勢」，並呼籲各國持續採取包括疫苗在內的各種政策工具，保護人民健康。此外，長新冠（long COVID）的陰影仍未消散，去年的一份英國研究顯示，每七個染疫的孩子，就有一名會出現難癒的後遺症。
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