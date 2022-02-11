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台北燈節2/12揭幕　參觀民眾請注意相關交通管制措施

▲台北市政府訂於111年2月11日至20日，於士林區基河路、美崙公園、雙溪河濱公園等地，舉辦「2022台北燈節」活動，並於2月12日19時至20時30分假基河路與大南路口舉行開幕活動。▲台北市政府警察局為維護活動交通秩序與安全，配合主辦單位執行相關交通管制措施。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/11 17:52
台北燈節2/12揭幕　參觀民眾請注意相關交通管制措施

台北燈節2/12揭幕　參觀民眾請注意相關交通管制措施

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台北市政府訂於111年2月11日至20日，於士林區基河路、美崙公園、雙溪河濱公園等地，舉辦「2022台北燈節」活動，並於2月12日19時至20時30分假基河路與大南路口舉行開幕活動，預估將吸引眾多民眾前往觀賞，台北市政府警察局為維護活動交通秩序與安全，配合主辦單位執行相關交通管制措施如下：

一、周邊道路：

(一)2月12日16時至23時：基河路(基河路251巷至大南路)路段封閉基河路往北最外側1車道。
(二)活動期間將視現場人潮狀況，彈性管制基河路及周邊道路。

二、自行車道管制：

(一)2月11日至20日，每日16時至24時：雙溪北岸河濱自行車道(雙溪橋至磺溪口)人車管制通行。
(二)2月11日至20日，每日16時至23時：雙溪南岸河濱自行車道(雙溪橋至士林橋)管制自行車騎乘。

三、人行道管制：

(一)2月11日20時10分至50分、2月12日20時至20時40分、2月19日18時30分至19時10分、2月13日至20日每日19時30分至20時10分：雙溪橋兩側人行道，管制行人通行及逗留。
(二)2月11日至20日，每日16時至24時：雙溪北岸(雙溪橋至磺溪口)人行步道，管制行人通行及逗留。

台北市政府警察局交通警察大隊提醒參與活動民眾，因周邊停車格位取消，停車空間有限，且周邊嚴禁違規停車，為避免停車不便或交通壅塞降低遊興，籲請民眾搭乘大眾捷運 (劍潭站、士林站、芝山站等)前往再步行至活動會場，省時又便利。

另搭乘公車前往者，請參考台北市公共運輸處網站（http://www.pto.gov.taipei/）查詢公車改道路線；並請駕駛人隨時收聽警察廣播電台路況插播報導，提前改道行駛，並遵守各路口執勤員警或義交指揮、疏導，共同維護交通安全與順暢。

台北燈節2/12揭幕　參觀民眾請注意相關交通管制措施

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