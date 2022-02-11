臺灣證交所：本週發行量加權股價指數漲幅約為3.60% 上市股票總市值達56.77兆元

根據臺灣證券交易所統計，111年2月11日發行量加權股價指數收盤為18,310.94點，較上週(111年1月26日)的17,674.40點上漲636.54點，漲幅約為3.60%，台灣50指數收盤為14,558.30點，較上週的14,122.90點上漲435.40點，漲幅約為3.08%，寶島股價指數收盤為20,841.20點，較上週的20,122.07點上漲719.13點，漲幅約為3.57%。產業別指數全面上漲，以航運類指數上漲14.92%為最大，以資訊服務類指數上漲1.23%為最小，未含金融類指數上漲539.88點，漲幅約為3.53%，未含電子類指數上漲888.11點，漲幅約為4.58%，未含金融電子類指數上漲765.42點，漲幅約為4.78%。

臺灣證交所表示，本週集中交易市場總成交金額為1兆4,859.92億元，全體上市股票成交金額為1兆4,185.73億元，股票成交量週轉率為2.61%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類5,282.79億元，占全體上市股票交易金額37.24%

第二名，航運類2,615.47億元，占全體上市股票交易金額18.44%

第三名，電子零組件類1,291.99億元，占全體上市股票交易金額9.11%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，航運類12.86%

第二名，光電類6.16%

第三名，電子零組件類4.23%

累計今年年初開盤迄今共23個交易日，集中市場總成交金額為6兆7,471.43億元，市場日平均成交金額為2,933.54億元，股票成交量週轉率為12.22%，股票日平均成交量週轉率為0.53%。

2022年2月11日全體上市公司市場總值為新台幣56兆7,676.32億元，較上週(2022年1月26日)市值54兆7,975.06億元增加19,701.26億元，增幅約為3.60﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)