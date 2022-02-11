女力引領仿生新科技 融入多元產業創造永續發展

聯合國大會宣布自2017年起，每年2月11日為「 國際女性科學日」，以促進女性平等参與科學領域的教育、培訓、 就業和决策進程，消除對女性一切歧視。 新北市漁業處和台灣仿生科技發展協會從109年開始合作舉辦「 全球仿生設計競賽-台灣海選」，並且設立新北市專屬獎項及獎金， 打造青年創造仿生科技的舞台，提供參與國際競賽的管道， 這一切的幕後推手出自於台灣仿生科技發展協會的江佳純秘書長， 為女性參與科學教育的典範。

台灣仿生科技發展協會江佳純秘書長， 在未進入台灣仿生科技發展協會前服務於興藝峰生技農業公司的公關 經理，服務公司研發了一套專屬台灣原創科技農法系統， 原理透過從熱帶雨林盎然生機與母親孕育生命的智慧中獲得靈感， 不需要使用農藥化肥與除草劑，作物蔬果不但生長旺盛兼具產能， 亦能恢復土壤地力，而這一切都要歸功於自然的智慧。 在某次機會與屏東科技大學教授交流時， 了解到這樣的科技就是仿生科技的應用， 開始對仿生產生濃厚的興趣。

為推廣仿生科技的應用由興藝峰生技農業公司於2014年提倡協力 籌辦國際仿生科技論壇， 江佳純公關經理當時邀請到國際仿生大師珍妮來演講， 論壇中珍妮分享了仿生學概念在全球各地成功的案例， 認為台灣具有豐富的生態條件，適合仿生科技的發展，期盼透過企業 及學界可以積極參與將仿生科技應用於產業中，因此在2014年底 台灣仿生科技發展協會成立了， 江佳純在協會成立後擔任秘書長職位，辦理協會相關事務，並負責「 年度論壇」、「全球仿生設計競賽-台灣海選」等重大專案。

新北市漁業處表示，順應國際潮流， 女力已在台灣各領域中嶄露頭角，好比台灣仿生科技發展協會的江秘 書長是仿生界的專家，在仿生學界無私的奉獻， 讓台灣年輕學子能透過「全球仿生設計競賽-台灣海選」 進入國際舞台綻放才華。去年「2021全球仿生設計競賽-台灣海 選」共有200名的青年參與，今年歡迎各團隊踴躍報名「2022 全球仿生設計競賽-台灣海選」， 以台灣的原創仿生科技融入各領域，協助解決漁業、交通、 海洋環境、交通及城市發展等問題。

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供