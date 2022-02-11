寒假後開學首日！侯友宜校門迎接孩子上學 提醒落實防疫

新北市政府表示，今(11)日學校如期實體開學，市長侯友宜到板橋區中山國小關心學校防疫工作，確認入校量體溫動線及各項防疫措施全到位，並與中山國小的吉祥物—中中、山山一同熱烈歡迎學生開學，並提醒務必落實3級防護及健康5原則，並強調生病不到校，關心自身健康狀況如有異狀立即通報。同時感謝師生一直以來齊心為防疫努力，營造健康安全的校園。
侯友宜表示，根據2月7日新北市高中以下學校教職員工疫苗施打統計，第二劑達9成8，第三劑也超過6成，目前施打人數持續增加中。教育局在開學前已發布新北市高級中等以下學校暨幼兒園因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情開學前後防疫計畫，讓各校據以遵行並進行各項檢核，另外也準備4萬5千份快篩試劑備用。
侯友宜再次叮嚀親師生務必配合各項防疫措施，務必落實3級防護(在家量、到校量、隨時關心學生健康)、健康5原則(量體溫、勤洗手、正確戴口罩、教室通風、生病不到校)、維持安全社交距離(室內1.5公尺、室外1公尺)。此外，校園內需遵守佩戴口罩規定，以及落實用餐防疫，也請師長隨時關心自身與學生的健康狀況，如發生確診或疑似個案，應立即通報，以利快速因應、及時協助。
中山國小陳學添校長表示，學校於開學前召開防疫小組會議，規劃執行各項開學後防疫措施，也已經完成線上授課規劃及教學演練。此外，也都備妥防疫物資達安全儲備量、完成校園室內外環境清消，而學校教職員工接種2劑疫苗已達99%，會持續鼓勵施打第3劑以增強免疫力，共同守護校園師生安全。
另外，教育局在開學日總動員104位科室主管、督學及聘任督學，親自前往學校視察督導防疫作為，確認師生入校門確實戴口罩、量體溫，留意量測體溫動線人流順暢，也確認學校防疫物資整備情形及教室需開窗通風等防疫措施，力求各項防疫到位。
教育局表示，面對不穩定的疫情，落實各項防疫措施並養成良好的衛生習慣非常重要。感謝在防疫工作上默默奉獻並守護學童健康的教職員工們付出，提升校園保護力，也鼓勵尚未完成第3劑疫苗接種的教職員工，全力配合疫苗接種政策儘速預約接種，保護自己也保護他人健康，共同鞏固校園防疫陣線。
照片來源：新北市教育局提供
照片來源：新北市教育局提供