寒假後開學首日！侯友宜校門迎接孩子上學 提醒落實防疫

新北市政府表示，今(11)日學校如期實體開學，市長侯友宜到板橋區 中山國小關心學校防疫工作，確認入校量體溫動線及各項防疫措施全 到位，並與中山國小的吉祥物—中中、山山一同熱烈歡迎學生開學， 並提醒務必落實3級防護及健康5原則，並強調生病不到校， 關心自身健康狀況如有異狀立即通報。 同時感謝師生一直以來齊心為防疫努力，營造健康安全的校園。

侯友宜表示，根據2月7日新北市高中以下學校教職員工疫苗施 打統計，第二劑達9成8，第三劑也超過6成， 目前施打人數持續增加中。教育局在開學前已發布新北市高級中等以 下學校暨幼兒園因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情開學前後防疫計畫， 讓各校據以遵行並進行各項檢核，另外也準備4萬5千份快篩試劑備 用。

侯友宜再次叮嚀親師生務必配合各項防疫措施，務必落實3級防護 (在家量、到校量、隨時關心學生健康)、健康5原則(量體溫、 勤洗手、正確戴口罩、教室通風、生病不到校)、維持安全社交距離 (室內1.5公尺、室外1公尺)。此外， 校園內需遵守佩戴口罩規定，以及落實用餐防疫， 也請師長隨時關心自身與學生的健康狀況，如發生確診或疑似個案， 應立即通報，以利快速因應、及時協助。

中山國小陳學添校長表示，學校於開學前召開防疫小組會議， 規劃執行各項開學後防疫措施， 也已經完成線上授課規劃及教學演練。此外，也都備妥防疫物資達安 全儲備量、完成校園室內外環境清消，而學校教職員工接種2劑疫苗 已達99%，會持續鼓勵施打第3劑以增強免疫力， 共同守護校園師生安全。

另外，教育局在開學日總動員104位科室主管、督學及聘任督學， 親自前往學校視察督導防疫作為，確認師生入校門確實戴口罩、 量體溫，留意量測體溫動線人流順暢， 也確認學校防疫物資整備情形及教室需開窗通風等防疫措施， 力求各項防疫到位。

教育局表示，面對不穩定的疫情， 落實各項防疫措施並養成良好的衛生習慣非常重要。 感謝在防疫工作上默默奉獻並守護學童健康的教職員工們付出， 提升校園保護力，也鼓勵尚未完成第3劑疫苗接種的教職員工， 全力配合疫苗接種政策儘速預約接種，保護自己也保護他人健康， 共同鞏固校園防疫陣線。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供