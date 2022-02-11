寒舍艾麗酒店 「香檳微醺」住房專案

甜蜜浪漫的月份，是犒賞自己和另一半的絕佳時刻！寒舍艾麗酒店推出「香檳微醺」住房專案，即日起至3月14日，雙人入住精緻客房含翌日兩客早餐，平日4,688元，假日5,288元(皆已含服務費及稅金)，在高雅舒適的客房，寵愛品酩法式微醺感，專案包含法國頂級香檳、微甜氣泡酒及粉紅氣泡酒各一瓶，搭配美味精緻的精選開胃小點，每日限量10間，售完即止。賞遊信義區繁華之都的夜景，創造愜意又優雅的法式情調！詳情及預訂請洽寒舍艾麗酒店訂房組(02)6631-8075。

浪漫的法式微醺感，「香檳微醺」住房專案，寒舍艾麗特別搭配三款法國頂級香檳及氣泡酒，香檳為「法國葛萊美NV香檳」，葛萊美香檳為全球法國駐外大使館作為頂級的宴客指定用酒，入口即擁有馥郁的水果香氣散發於口中，帶著經典的烘烤餅乾香味，豐富層疊，輕盈淡金色的氣泡，光淬而細緻，原售價2,680元。

另兩款氣泡酒分別為「法國安柏夫人冰點微甜氣泡酒」及「法國安柏夫人冰點粉紅氣泡酒」，皆選自法國布根地地區首屈一指的氣泡酒品牌安柏夫人酒莊，「冰點微甜氣泡酒」，純輕柔金黃色澤，蜂蜜清新風味融合豐潤柑橘及甜果果香，細緻氣泡更突顯白花的多層次口感，原售價1,380元。「冰點粉紅氣泡酒」，讓少女心噴發的粉紅浪漫，迷人的粉紅氣泡，洋溢濃郁紅野果和紅葡萄柚微甜滑順口感，原售價1,380元，時尚高雅的白色瓶身與粉紅泡泡，幻化成為社群拍照打卡的戀愛閃光潮流。

法式奢華美酒，最適合與精緻小點共享，寒舍艾麗酒店陳明烽行政主廚為賓客精選開胃小點，包含綜合起司、綜合冷肉、帕瑪火腿果麵包棒、檸檬醃漬野菇及煙燻鮭魚，精美可口的小點，為搭配的香檳及氣泡酒增添風味，口齒留香！在充滿愛意的月份，從西洋情人節一直過到白色情人節，在信義區城市秘境寒舍艾麗酒店中，舒適的客房搭配俯瞰的城市夜景，優雅品味美酒佳餚，創造浪漫的甜蜜微醺氛圍，為戀情加分！詳情請至寒舍艾麗酒店官網