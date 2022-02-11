融合傳統與創意 上海醉月樓主廚賴忠舜大展廚藝

台北最富盛名的上海料理餐廳－上海醉月樓，由超過30年廚齡的賴忠舜主廚掌杓，精緻菜色、私人包廂與高樓景觀，是許多政商名流聚會選擇。賴主廚特別推出多道新菜色，囊括深受饕客喜愛的經典上海菜和酸辣風味的四川菜，從傳統老菜變化出創意新味，例如火焰八寶葫蘆鴨、蟹粉鮮蝦松花煎餃及酸菜海斑魚片等珍饈，繼續用精緻美饌滿足饕客味蕾！訂位電話：（02）7711-2080。

傳統與創意的結合 主廚推薦佳餚

火焰八寶葫蘆鴨 (1,780元 / 需事先預訂)

「八寶葫蘆鴨」是一道清朝時代的宮廷御膳，全鴨無骨，因食物造型而得名，將鴨身用繩子捆綁成「葫蘆」造型，取「福祿」之意，是道富含吉祥寓意且具有歷史意義的美饌佳餚。取用脖子的部位仔細去骨並留下完整的外皮，以蔥、薑、米酒去腥後醃漬、瀝乾；另一頭則將白果、鮑魚、冬菇、開陽、糯米、油蔥和鴨胸肉等，並以上海醉月樓獨門滷汁調味後塞入鴨皮內，這時須小心避免鴨皮因為餡料而破洞，同時須塑型為葫蘆狀；之後放入蒸箱讓內餡熟透再放入油鍋酥炸成金黃色，呈現飽滿的內在與香酥的外皮，還有豐富食材帶來的陣陣層次香氣，上菜時由主廚獻上八寶葫蘆鴨火焰桌邊秀，燒掉多餘的油脂，是一道視覺與味覺兼具的功夫佳餚，讓人大感幸福滿足。

白玉台灣牛頰肉 (980元)

主廚特別選用台灣牛頰肉，以紅燒作法入味，先將牛頰肉放入鍋中煎熟表層上色，再將白玉蘿蔔下鍋，一邊爆炒，一邊攪拌均勻。牛頰肉的肉質具備精良瘦肉和勻稱細筋，且營養價值極高，富含膠原蛋白及多種維生素。香嫩入味的牛肉搭配清甜的白蘿蔔，是一道讓人停不下筷的美味料理。

絲瓜雞絲佐瑤柱酥 (880元)

誰說絲瓜料理一定是濕滑軟嫩？這次主廚巧思變化將絲瓜外皮削掉後，保留內層最清脆的一部分切成細絲狀，接著拌炒雞絲，最後撒上瑤柱酥增添風味與口感，吃起來爽脆鮮甜，十分清新開胃。絲瓜甘甜性涼可幫助降火，同時豐富的纖維質有亦腸胃蠕動，更能潤肌美容，新的一年就跟著上海醉月樓吃出美味，也吃出健康。

酸菜海斑魚片 (2,080元)

酸菜魚為四川菜系中的民間家常菜，主廚特別選用了鮮美細嫩的東星斑，又稱七星斑或是紅條，因為色彩斑斕、吸睛奪目，加上肉質鮮甜帶有嚼勁，絕對是餐桌上最耀眼的主角。製作這道菜的功夫繁複，先以小泡椒、酸菜、薑、蔥等材料煨煮熬汁，在將百菇如猴頭菇、美白菇等煮熟後下鍋，製成美味湯底。接著將東星斑保留頭尾，將魚肉切成蝴蝶片，並以清蒸方式保留魚肉最原始的鮮甜，最後加入爆香後花椒及小辣椒添加風味與香氣。整體口感酸香鮮美，且魚肉鮮嫩有彈性，加上繽紛盛盤，是一道色香味俱全的海鮮珍饈。

蟹粉鮮蝦松花煎餃 (680元)

這又是一道手機先吃的驚豔美饌！主廚特別選用大閘蟹蟹粉、蟹肉、絞肉及蝦仁作為煎餃內餡，在圓形平底鍋上，將水餃排整齊，煎至金黃焦脆，再淋下麵粉水起鍋後，將其折半立起，扇形的冰花就此完成，宛如雪花般的夢幻造型，堪稱餃子界的選美皇后！美麗優雅的扇形冰花襯托鮮香飽滿的煎餃，享用時搭配冰花喀滋喀滋的脆皮口感增添食趣，簡單料理用了不簡單的手法，讓人回味無窮。

上海綠豆糕 (180元)

說到中式甜點，誰能抗拒綿密酥軟的綠豆糕呢？主廚以去殼綠豆仁磨粉，拌入白砂糖後打泥，以製造綿密細緻的口感，特別加入些許豆沙餡，增加層次風味。餐後就用這道精緻細膩的上海綠豆糕，為中華食尚之旅畫下完美句點。