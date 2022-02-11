最新！李靚蕾恐坐牢帳戶遭凍結　聲明控王力宏不付子女扶養費

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 王力宏與李靚蕾去年宣布離婚，今(11日)網上傳出有網友查到兩人在美國的官司進度發現李靚蕾恐將面臨坐牢可能，李透過律師發表聲明澄清不實傳言。

王力宏與李靚蕾8年婚姻於去年終止，李靚蕾於個人Instagram揭露王力宏私生活引發各界關注，今（11日）有網友爆料，紐約法院上可以查到目前訴訟進度，內容顯示王力宏方面已交了多項證據，但李靚蕾進度落後，王力宏對李靚蕾以不執行法庭法令為由請求法院對她進行裁決，假如判決確定，李靚蕾有可能被判處達6個月的刑罰，李靚蕾透過律師發表聲明指出，王力宏凍結李靚蕾方面可動用的帳戶，「甚至連最基本的子女扶養費都遲遲不願支付」。

李靚蕾聲明全文如下：

有關今日網路爆料紐約法庭進度等事件，諸多不實，謹說明如下：

一、紐約案件起因於王先生片面違反雙方協議，自行向紐約法院提出緊急變動協議的申請，爆料所稱的11份資料，是王先生透過律師提交的法律文件，內容多是王先生與事實不符的單方說詞，並無證據為佐。

二、由於紐約法院對於答辯之時間點，已有清楚的排程，我方必須按照法院要求之日期（即紐約時間2022年2月11日)提交本案文書證物，現已經準備完成，並非爆料所述無法提供證據。

三、再者，本件紐約州法院案件依雙方申請是匿名隱藏的，僅有雙方當事人知悉，並非公開資訊，非本案當事人的「網友」卻能精準知道案件編號，藉此查詢進程，且能在雙方均匿名的情況下辦識為何人的案件，爆料時間點又恰巧是在我方提交事證之前一日，其原因為何，不言可喻。

四、我方自從王先生完成自主健康管理後，就不間斷的透過簡訊、電話等各種方式請求王先生依照協議約定的方式前來探視孩子，不要讓大人之間的事情影響到孩子，也表示如有需要，願意友好協商探視的方式。但王先生不願協商、一意孤行，連同我方於1月25日寄給王先生，邀請前來協調探視方案的正式律師函，也遭王先生拒絕。繼之而來的竟是在紐約時間2022年1月28日收到王先生刻意越過協議約定的調解程序，逕行向紐約法院提交緊急變動探視方案的訴訟通知，且直到開庭前1小時13分鐘，王先生才將申請變動的原因及內容交予我方紐約律師，而紐約法院竟例外地在毫無調查、我方還末經法院允許提供證據反駁、本案也不符合申請要件的情形下，在短短2小時後就依照王先生的請求做成變動探視方案的暫時裁決。考量孩子們自出生以來就以臺灣為家，在此成長與就學，且我方之所以同意簽署離婚協議，是建立在雙方達成「不變動孩子生活」的共識基礎下，縱使探視方案需有所調整，亦應該透過雙方協調，或由臺灣法院進行完整調查，以確保孩子的最佳利益為優先考量。王先生除惡意違反10條以上雙方簽署並公證之協議以外，還因不願履行協議，片面向紐約法院請求變動探視方案，而其變動的要求，未顧及孩子需求，也有危及孩子身心安全的疑慮。對此，我方業於1月29日向臺灣臺北地方法院提出相關聲請，也將依照紐約法院訂定之期程提出反申請及答辯，未來一切證據都將提交予法院審理，以守護孩子們的最佳利益，讓孩子未來也能擁有身心健康的成長環境。以守護孩子們，期盼讓孩子持續擁有健康、安全的成長環境。

五、王先生日前雖公開表示，經過左思右想，願意承擔身為父親之重責大任，並在經濟上盡力提供幫助，背地裡卻挾經濟上的絕對優勢地位，持續向親友詆毀李小姐名聲，並透過網路爆料、跨海大規模訴訟等方式，對李小姐進行攻擊和罔顧孩子最佳利益之行為。尤有甚者，王先生無視協議約定，凍結我方依協議可動用及處分之帳戶及不動產，切斷我方財源，並藉機在紐約提起訴訟，讓我方面臨龐大的律師費以外，王先生甚至連最基本的子女扶養費都遲遲不願支付，還向紐約法院訴請由我方負擔其律師費用，讓人心寒。特藉此聲明呼籲王先生信守協議，肩負起所承諾之責任，妥善面對、處理、放下，讓事件進早落幕，不要一錯再錯，傷人傷己。

李靚蕾

代理人：田欣永律師

民國111年2月11日



李靚蕾、王力宏離婚訴訟進度( 圖擷自微博)