台北中山希爾頓逸林酒店 情人節「花」樣百出

才歡度了農曆春節，緊接著就是西洋情人節與228連假，馬不停蹄的節慶讓整個二月充滿了愉悅氛圍。為延續儀式感﹑打造質感生活，台北中山希爾頓逸林酒店「La Salle森酒吧」推出「拈花惹草，醉不可赦」全新酒單，由薰衣草﹑桂花﹑洋甘菊﹑紅玫瑰為主角的調酒由淡至烈，視覺唯美。單杯售價350元起，自2022年2月11日，每天下午2點至9點供應。Alley麗餐廳則將肉食系最愛的「無肉不歡微醺晚餐」推陳出新，除了原本的爐烤牛排﹑德式香料滷豬腳﹑時蔬沙拉吃到飽，另新增可無限續點的檸檬香茅海鮮濃湯，以及位上每人一份的開胃拼盤﹑精選甜點和「莓好時光」風味氣泡酒，本專案內容將於2022年2月1３日和14日晚間供應。成人每位1580元起，7-16歲每位790元起，可搭配逸遊未盡抵用券使用。訂位專線：02-6619-9999轉1621 La Salle森酒吧，02-6618-2168Alley麗餐廳。

La Salle森酒吧

無論有沒有伴都要好好寵愛自己，「La Salle森酒吧」2022年2月11日起推出「拈花惹草，醉不可赦」全新酒單，4款主題調酒皆以花卉為主題。脫胎自蘋果馬丁尼（Apple Martini）的「雍容華桂」，裝飾杯身的花瓣如同隨意輕披的皮草，低調奢華卻耀眼。不似原版選用伏特加為基酒，此番選用琴酒，並將之浸了桂花﹑加點桂花蜜，讓烈酒化身為甜點。而後又將酒譜中的蘋果利口酒替換成果汁，如此更能直接感受果實香氣。初嚐酒感柔和恬淡，尾韻的辛涼燒喉感則如森林的迷霧，偶然襲來的涼爽，著實讓人耳目一新。單杯售價380元。

看似冷淡，實則甜蜜。深藏不露的「花顏巧語」從基酒開始就別出心裁。加入時間醞釀的「花酒」，是洋甘菊與伏特加共度一夜獨得的浪漫，倒入蘇格蘭威士忌為基底的蜂蜜香甜酒一同晃漾，再來些許檸檬汁﹑灑上清新綠意，整體酒感馥郁輕甜，像極了愛情。單杯售價380元。

美好的香味不只療癒，研究證實含「薰衣草」的香調除了能使人感到滿滿安全感，更可增加誘人吸引力。這款色調漸層的「紫醉金迷」先以杜松子﹑香鳶尾等草本香氣揭開序幕，隨之加入的薰衣草糖漿捎來若隱若現的圓潤花香。細密注入的檸檬與蝶豆花起了微妙化學反應，盪漾出炫麗視覺享受與節奏輕快的酒感。單杯售價350元。

賞心悅目卻犀利帶刺 ，「玫若天仙」就是這樣耐人尋味。身為此季最有個性的調酒，層次自然神秘﹑多變。基酒選用經典的亨利爵士琴酒，單一品嚐即可感受明顯的玫瑰香氣。調酒師將之搭配以藥草和水果浸漬的金巴利酒（Campari），將張揚的苦味巧妙隱匿在花香中，加深了玫瑰嬌弱卻不失堅韌的意象，緩緩注入的自釀玫瑰糖漿帶來甜蜜餘韻，優雅別緻的香氣，十足魅惑人心。單杯售價400元。