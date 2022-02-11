和逸飯店浪漫情人饗宴 打造完美約會為戀情加溫

歡慶農曆新年後，西洋情人節緊接著到來，和逸飯店為還在規劃情人節行程的愛侶們，提供浪漫用餐地點好選擇，點燃甜蜜愛火為感情加溫！

鄰近愛河與三多商圈捷運站的和逸飯店‧高雄中山館，館內擁有高空景觀30樓Cozzi THE Roof餐廳，2月14日情人節晚餐時段為情人們規畫專屬「浪漫情人饗宴」半自助式套餐每位1,200元+10%起，品嘗肉汁飽滿「美國菲力牛排佐鴨肝佐波特酒醬汁」、口感鮮嫩「香煎地中海圓鱈和明蝦佐奶油鮮蝦醬汁」、香氣四溢「爐烤義式香料羊排和鮭魚佐薄荷醬汁」及人氣首選「爐烤松阪豬和明蝦佐紅椒醬汁」等豪華雙拼主菜四選一，搭配主廚特製香料旗魚佐草莓莎莎、酥皮田螺與干貝煙燻鮭魚佐魚子醬的開胃拼盤，還能同時享用輕食沙拉吧，並享精選紅白酒兩杯300元優惠加購價，體驗美味佳餚與夜空包圍的甜蜜氛圍。Cozzi THE Roof餐廳訂位專線07-975-6677

此外，也可和另一半來場午茶約會！位於台北捷運沿線上的和逸飯店‧台北民生館、台北忠孝館兩館，2樓THE Lounge將於2月14日至3月14日推出「戀人絮語 雙人午茶組」每套899元+10%，下午時段14:30~17:00限量供應超吸睛「酥炸軟殼蟹堡佐明太子美乃滋」，豪爽將整隻軟殼蟹夾入堡中，名符其實的美味蟹堡一口咬下充滿螃蟹鮮甜，套餐還有「辣味烤雞腿三明治佐酸奶醬附墨西哥辣椒」、蒜味薯條、特製邱比特蛋糕與飲品兩杯，現場加入Line好友，更有機會抽中佳麗寶旅行組一份(市價2,000元)。讓愛侶在舒適寬敞的空間談情聊愛，共度浪漫午茶時刻。台北民生館訂位專線02-7706 -3399 / 台北忠孝館02-7725-3399