券商公會賀鳴珩: 台灣證券市場出現3大覺醒　虎年站上2萬點可期

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（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）美股重挫，台股遭池魚之殃，11日電子權值股賣壓壟罩下，幸有金融股穩盤，盤中跌幅逐漸縮小，尾盤更靠台積電奮力一拉，指數收在今天最高點18310.94點，本週則上漲636點。

今天(11日) 加權股價指數終場下跌27.11點，跌幅0.15%、收在18310.94點，成交值新台幣2617.72億元，量能創虎年開紅盤以來新低。

營收連兩個月創新高的台積電，在尾盤5400張買盤敲進下翻紅，小漲1元作收。金融股方面, 金控股紅光滿面，成為多頭挺住指數的重心所在，加上中小型股助攻，指數雖下跌，週線則拉出約636點的長紅K棒。

券商公會理事長賀鳴珩今表示，當前台灣民眾已對證券市場出現3個覺醒，包括海外資金回流、資金重配置、台股高殖利率，今年穩穩站上2萬點可期。

法人認為，美國通貨膨脹升幅高於預期，市場對於美國聯邦準備理事會（Fed）升息動作趨於積極充滿想像，加上烏克蘭戰雲密布，國際資本市場近期動盪恐趨於劇烈，台股屬於淺碟市場，難免受到影響，投資人宜審慎面對。

分析師指出，在歷經年前投資人普遍趨於減碼觀望，以及外資大幅調節後，隨著長假因素消失，加上農曆年假期間美股走揚的帶動下，台股開紅盤後買盤回流，惟近日量能能否可回升到3000至4000億元水準，以及外資是否持續偏多，將是短線上重要的多空觀察參考。

中央社報導, 去年 (110年) 台灣證券市場寫下60年來史上最亮眼紀錄。券商公會今舉行新春記者會，理事長賀鳴珩表示，受COVID-19疫情影響，各國釋出大量資金刺激經濟，吸引更多人重視資本市場，台灣適時推出三大關鍵要素，包括放寬證券線上開戶、逐筆交易上線帶動交易量能及當沖比重、推出盤中零股交易普惠金融，台灣證券市場除經濟基本面佳外，也順利迎上全球資金浪潮，寫下60年來台灣證券史上最亮麗的紀錄。

展望今年，賀鳴珩指出，當前民眾已對台灣證券市場出現3個覺醒:

第一，持有境外高收益債券基金規模超過新台幣1兆元，面對FED即將升息及通膨高漲，將影響基金報酬率，且美股波動劇烈，也都驅使海外資金回流台灣。

第二，民眾漸漸瞭解薪資收入不足以支撐退休生活、保險保障和投資理財的差別，理解要退休就要投資好股票，要理財才有富裕未來，才能滿足退休生活所需。

第三，過去10年來投資台股的年化報酬率超過12%，今年殖利率超過5%的個股應該比比皆是，可見台股確實是全世界最好的投資。

賀鳴珩認為，台灣證券市場在去年天時、地利、人和的契機下，刷新多項紀錄。在海外資金回流、台灣民眾資金重配置、台股高殖利率下，相信去年只是台股起飛元年，可以預見今年將持續創下佳績，日均量可望在新台幣3000億至4000億的基礎上持續放大，指數有望穩穩站上2萬點。