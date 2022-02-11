索馬利蘭外長：雙邊關係已是「最高層級」 、 無人可替索國決定與誰往來

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北採訪報導）索馬利蘭外長暨國際合作部長瑞格薩（Essa Kaayd Mohamoud）與訪團成員今（11）日召開記者會，回應與台灣的外交關係以及海巡交流等合作，以及如何應對中國壓力，瑞格薩表示，雙邊實質關係已是「最高層級」。

瑞格薩今日上午攜財政發展部長希瑞（Saad Ali Shire)、畜牧暨漁業發展部長穆合德（Saeed Sullub Mohamed)、計畫暨國家發展部長阿卜杜拉（Omar Ali Abdilahi）召開記者會，外交部發言人歐江安主持，亞非司司長楊心怡大使、索馬利蘭共和國駐台灣代表處穆姆德代表（Mohamed Omar Hagi Mohamoud）一同出席。

索國4位部長皆表示，來訪期間受到台灣友好熱情的款待，希瑞笑稱「像回家一樣」，阿卜杜拉更期望台灣與索馬利蘭的關係能夠「像101一樣高」。

索馬利蘭外長暨國際合作部長瑞格薩（Essa Kaayd Mohamoud）(右1）與訪團成員今（11）日召開記者會，外交部發言人甌江安（左1）主持。（圖／台灣英文新聞）

台索「同類相聚」、互利互惠

瑞格薩表示此次來台是一次官方訪問，兩國之間分享相同理念，期待未來雙邊關係深化。瑞格薩讚賞台灣的優異防疫，也感謝台灣贈與高端疫苗協助防疫，他也坦言有部分防疫措施，索國因文化以及資源上的差異無法達成。

談及兩國相似之處，瑞格薩指出，該國與台灣之間是「同類相聚」，索馬利蘭也為獨立國家，享有民主自由的選舉以及政黨輪替，是全球唯一選舉須經生物識別的國家。此外，索國有許多天然資源，與台灣之間是互惠互利的合作關係與友人。

海巡合作交流方面，瑞格薩期望台灣、美國等國能協助強化該國海巡能量，如訓練相關人員及取得無人機、巡邏船等裝備，以助整體區域不受海盜威脅、非法漁業及垃圾傾倒的威脅。 希瑞也表示，索馬利蘭位於紅海邊境，全球三成貨物運輸皆經由附近水道，索國有義務保障航行安全，並要求全球協助來確保該水域安全。

至於索國是否有向台灣借貸的計畫，希瑞表示，目前沒有，僅有相關的援助資金以及投資。

與台建交？瑞格薩：雙邊關係已是最高層級

被問及台灣與索國建交相關事宜，瑞格薩認為，兩國實質關係已經是「最高層級」，索馬利蘭為主權國家，有自己的領土、人口、政黨、貨幣、護照以及司法等，可以自行決定與哪個國家往來。

與此同時， 瑞格薩也強調與索國來往兩大要件，一為尊重索馬利蘭為主權國家，非他國附屬，二為以真誠互動，不附加任何條件與利益交換。

希瑞則說明，索國與台灣理念相近，兩國互利互惠的往來對國際也有所助益，「並無傷害任何人」，世界應當予以支持。

至於雙方互設代表處以來的進展，瑞格薩指出，雙方在農業、資通訊等方面持續合作，其中醫療尤其重要，該項合作也增強台灣國際影響力。

被問中方是否施壓索國，瑞格薩再三強調，索馬利蘭為主權國家，沒有任何國家可以替該國決定與誰交往、如何交往，索國「依照自己的意志行事」。

索馬利蘭外長暨國際合作部長瑞格薩（Essa Kaayd Mohamoud）與財政發展部部長希瑞（Saad Ali Shire)。（圖／台灣英文新聞）