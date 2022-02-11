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25對乳房一字排開 愛迪達新內衣廣告引爆正反評論

袒胸露乳的廣告引發熱議，但這意味行銷成功嗎？

By 黃紫緹, 台灣英文新聞
2022/02/11 15:11
愛迪達新廣告呈現女性裸胸引發爭議（圖／愛迪達推特）

愛迪達新廣告呈現女性裸胸引發爭議（圖／愛迪達推特）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）吸睛是廣告的宗旨，但將數十對乳房「坦蕩蕩」秀出來的行銷方式，是新奇手法還是物化女性？愛迪達最新內衣廣告，就以這種大膽手段挑戰觀眾尺度，先不論是否有助銷量，的確已成功掀起話題。

愛迪達（Adidas）9日在推特（Twitter）放上一張圖片，將25名女子的胸部暴露在觀者面前，膚色各異、形狀不一，不打馬賽克，毫無遮掩，視覺上帶來強力衝擊。

愛迪達在這則推文中寫著，「我們相信女性的乳房，不管是何種尺寸或型狀，都應感到舒適、獲得支撐。」該品牌以#SupportisEverything為訴求，強調新推出的運動內衣高達43款，符合所有人需求。

毫不意外，廣告一出就在社群平台掀起滔天巨浪。評價正反兩極，受眾觀感不一，討論度很高，但似乎比產品本身來的高。有人批評用這種伎倆只是為了抓住眼球，「不是應該放上穿了內衣後的樣態嗎？」也有人挖苦表示，按此邏輯，請為各式各樣的男性生殖器製圖，作為購買短褲的參考。

CNN報導，愛迪達官方對廣告爭議輕描淡寫，稱僅是為了標榜客製化內衣對乳房支撐的重要性。曾為Apple、可口可樂等知名廠牌服務的行銷與品牌專家David Placek則表示，這是標準的聳動廣告。「這令我想起一堂廣告課，有人問，如何吸引注意？講者回答，秀出裸女。」

愛迪達是想劍走偏鋒沒錯，但這策略卻也轉移了產品本身該受到的關注，Placek說道。
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