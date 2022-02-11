數量銳減! 澳洲將東部無尾熊列「瀕危物種 」

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 因為人類入侵棲息地，加上野火、乾旱、疾病和其他威脅，曾經族群龐大的野生澳洲無尾熊，現正面臨數量銳減的危機，澳洲政府已將東岸昆士蘭省、新南威爾士和首都特區(ACT)的無尾熊，列為瀕危物種，除此之外，其他省份的無尾熊也在持續減少中。

澳洲環境部長蘇珊雷（Sussan Ley）今（11）日指出，將無尾熊升格為瀕危物種將提供更多的優先性，除了官方正在研議一套保育辦法外，未來土地的開發計畫被核准前，皆須先評估對棲地的影響。

事實上，早在2012年這些省份的無尾熊就已被列為「易危」（Vulnerable）物種，因為氣候變遷與棲地破壞的影響，無尾熊的生存地持續遭到壓縮，而逐年惡化的野火狀況更是讓移動緩慢的無尾熊身處險境，頻仍的乾旱則降低無尾熊賴以為生的尤加利葉品質。

光是2019年至2020年的「黑色夏日野火」（Black Summer bushfires），就造成超過5000隻無尾熊喪生，新南威爾士無尾熊的棲地約有24%被野火波及，而去（2021）年的一份調查甚至顯示，如果沒有立即的行動，該省份的野生無尾熊將在2050年前完全滅絕。

然而，儘管狀況持續惡化，澳洲政府將這些地區無尾熊列為瀕危物種的決定，還是遭部分輿論批評為「過於草率」, 沒有完善的配套措施。

世界自然基金會（WWF）澳洲分會的保育科學家Stuart Blanch指出，10年內無尾熊就從保育名單外到「易危」再到「瀕危」，情況惡化的速度令人咋舌，雖然政府的新政策值得期待，但是如果沒有以強力的執法與有效的誘因來讓土地所有人選擇保護無尾熊棲地，無尾熊的絕種仍然會是現在進行式。