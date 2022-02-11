備賽和奈良美智特展擦肩　台灣空手道「小清新」文姿云穿體育服圓夢

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)奈良美智個展台灣巡迴進入倒數階段，台灣空手道小清新文姿云因備戰和展覽擦肩，主辦單位中華文化總會特別送上體育服圓夢。

為感謝台灣捐贈口罩給日本，及對311東日本大地震的關懷與協助 ，日本當代藝術家奈良美智（YOSHITOMO NARA）個展於今年3月起於台北及高雄巡迴，最後一站來到台南展出即將在13日閉展，此次精彩的展品包含首度海外展出的《月光小姐》（ Miss Moonlight）、特別為台灣創作的《朦朧潮濕的一天 》（Hazy Humid Day）等53件展品，引起國內粉絲朝聖。

奈良美智透露，數度造訪的台灣城市裡， 台南的城市規格和街道風景和自己最合得來，因為若台北和高雄讓人覺得像是東京和大阪的話， 台南的某些地方讓他感受到像是自己故鄉的地方城市弘前的親密感 。當他看到南美館一館的空間照片時，便感覺到「 經歷時間洗禮的空間之美」，並確定要在那邊讓大家看他的作品。

去年東奧為台灣奪牌的空手道選手文姿云，也是奈良美智的粉絲，可惜因為防疫隔離及備賽練習的行程，無緣親自到場觀賞特展。文化總會得知後，特別送上這次在台展出特製的「奈良美智體育服」。

文化總會表示，這次奈良美智的特展，推出一系列紀念品及周邊商品，許多粉絲爭相蒐集，在網路社群的社團中還有不少人「徵求交換」，為的就是集滿在台三場次的紀念品，為過去一年來奈良美智畫作難得來台的巡迴特展留念。

文總指出，得知文姿云也非常喜歡奈良美智的作品後，便主動與文姿云方面聯繫，嘗試為她安排看展的時間；可惜展期期間的檔期預約不僅太熱門，文姿云的備賽訓練行程也完全滿檔，至閉展日即將到來都還無法安排出時間。為了讓文姿云一解無緣看展的遺憾，文總準備了這次特展的粉紅及粉藍兩款體育服，選好合身的尺寸由專人送給文姿云。

文姿云說，雖然她一周７天大概有5、6天穿的都是運動服，但真的高中畢業後衣櫥再也沒出現過這麼亮的顏色了；如今穿上特展體育服，好像重回學生時代，想到很多滿有回憶的事情，像是畫書包、偷穿短襪、還把褲管用橡皮筋綁起來做造型，然後一直要躲教官，當時很流行妹妹頭，都要隨身帶著梳子、小鏡子，時不時拿出來檢查有沒有整齊，就算很整齊還是要再刷兩下。「哈，真的是很愛漂亮。」