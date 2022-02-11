〈時評〉中俄聯手　美國有餘力因應台海問題？

中國國家主席習近平(右4) 在2月4日冬奧揭幕當天, 與來訪的俄羅斯總統普丁(左4) , 在北京舉行會談 (美聯社) &nb... 中國國家主席習近平(右4) 在2月4日冬奧揭幕當天, 與來訪的俄羅斯總統普丁(左4) , 在北京舉行會談 (美聯社)

冬奧開幕，中共藉由這個政治舞台，充分發揮主場外交的特色，尤其是中俄兩國元首會面後，簽署並發表共同聲明，齊聲反對北約擴張，這也讓中俄在烏克蘭問題上彼此逐漸靠攏，美國除了要解決烏克蘭衝突外，還必須嚴防中俄聯手，備多力分下，台海情勢也會受到間接影響。

雖然以美國為首的西方國家發動外交抵制，但北京冬奧這次開幕典禮仍有66個國家、地區或國際組織，派出了正式官方代表參加。俄羅斯總統普丁是參加這次活動的最大咖，他在當天抵達北京後，隨即與中國領導人習近平舉行會談。

尤其是烏克蘭危機升溫之際，普丁此次與習近平的會面格外受到關注。美國總統拜登曾經威脅說，俄羅斯一旦入侵烏克蘭，將不排除對俄羅斯、普丁發動新一波的制裁；不過，習近平在與普丁的會談中，釋出支持俄羅斯的強烈訊息。

中俄會後更發表聯合聲明，共同反對北約繼續擴張，並高度警惕美國推行的「印太戰略」對地區和平穩定所造成的影響。此外，俄羅斯更承認台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的「台獨」。

其實，台灣問題在中俄聯合聲明中，只是徒具形式，真正引起各國重視的是中俄關係的發展，以及這兩國對烏克蘭的立場。像中國外交部副部長樂玉成事後就明確表示，中俄關係上不封頂，「這列快車永遠在路上，沒有終點站，只有加油站。」這代表中俄正挑戰以美國為首的國際外交，此外，中國對於俄羅斯是否要採取軍事行動雖沒有發表正式回應，但已確定在烏克蘭問題的立場上，進一步聲援俄羅斯。

中俄兩國關係愈好，雙方立場愈接近，共同利益交集就愈多，美國就會愈來愈害怕和緊張，因為美國不僅要解決烏克蘭衝突外，也必須擔心中國與俄羅斯進一步結盟，因為這勢必會衝擊到美國的國際地位，以及全球的戰略布局。

過去幾年，美中問題不斷，緊張關係持續升溫，貿易戰迄今也尚未完全解決，雙方領導階層多次接觸談判，情況一直不見好轉，如今，就連原本和中國沾不上邊的烏克蘭衝突，北京政府為了力挺莫斯科而表態，美中之間又多了一個必須妥善處理的爭議。

換言之，美中必須處同時處理美俄、美中關係，並且降低烏克蘭可能發生的危機，這時候的美國是否還有精神和兵力，充分因應台海情勢可能出現的變化，已成為印太國家關注的焦點。