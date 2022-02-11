〈時評〉普丁「流氓政治學」的虛擬實境 (metaverse?)

俄羅斯普丁是「流氓政治學」的運作高手，比起習近平的「戰狼外交」要厲害太多了。兩人最近交手，普丁1天內從北京搜刮了15項協議，涵蓋匯兌、貿易、能源與科技項目，卻跟習近平連個冬奧晚餐都不肯吃，就回去莫斯科，去與法國總統馬克宏長談5小時，信口開河了一些沒有承諾的「不升高烏克蘭情勢」的煙霧，搞得全世界的眼光都移到了「烏克蘭危機」，北京冬奧會成了一個不太重要的媒體事件。

俄羅斯的「流氓政治學」第一步就是在邊境集結超過14萬部隊。英國皇家戰略研究所的烏克蘭專家盧塞特維奇（Orysia Lutsevych）語出驚人，他對《衛報》表示，普丁重兵包圍烏克蘭「意在挑起北約內部不和，不見得是真的要對基輔用兵。」盧塞特維奇說，普丁的行動已對白宮與其西方盟友取得一連串的「戰術勝利」。對歐洲的領導人來說「解除烏克蘭危機、成為歐洲救世主」更是一個非常大的誘惑，馬克宏就是這樣上鉤，去了莫斯科。

「流氓政治學」的運作過程，有點類似「綁架」，「出兵」烏克蘭就是綁架的開始，「入侵」就等於「撕票」，就沒有談判價值。普丁要談判，而且過程中要分化家屬、警方（談判者及攻堅者）、媒體之間之不同立場者的各懷鬼胎。

俄羅斯要的「贖金」是，除了要求北約與美國以書面保證「不會繼續東擴」、「不會吸納烏克蘭與其他蘇聯前加盟國作為北約成員」之外，還要處理烏克蘭東部的獨立爭議，克里姆林宮方面要求，烏國政府「應該直接承認兩個烏東親俄政權的合法性。」就是擴增俄羅斯的管轄。

普丁的「綁架」，除了讓習近平邊緣化之外，馬克宏算是被他成功分化的「警方之一」：一個想當救難英雄的「獨行俠」。

去過莫斯科後，馬克宏強調通過法、德、俄、烏四國談判的「諾曼地模式」，排除美國。「才是解決烏克蘭危機的最佳途徑。」

普丁的「綁架」並未放鬆，仍在繼續往烏國邊境增兵。六艘俄國海軍的軍艦與一艘潛艦2月8日通過達達尼爾海峽（Dardanelles strait）從地中海進入烏克蘭南面的黑海，俄軍用於兩棲作戰的登陸艦9日也已抵達黑海。這些部署讓馬克宏的努力成了一著普丁的「棋步」。

面對普丁的「綁架」，德國總理蕭爾茨（Olaf Scholz）表示，「任何對於烏克蘭主權及領土完整性的進一步攻擊都是不可接受的，而且必將引發對於俄國在政治、經濟與地緣戰略上的廣泛後果。」他與馬克宏、波蘭總統杜達（Andrzej Duda）召開記者會時強調：「我們的共同目標是防止歐洲爆發戰爭」、「德法波三國將團結一致，致力透過外交、明確訊息和採去一致行動的共同意志，達成維護歐洲和平的目標」。講半天，意思是不會採取「攻堅」，而且把有打擊實力的「特種部隊」隔絕在外，就是美國。

2月7日與美國總統拜登在華府剛剛會面的蕭爾茨，依舊不願對如何處置天然氣管線「北溪二號」（Nord Stream 2）表態。對於俄國如果真的入侵烏克蘭，德國是否會關閉這條對俄羅斯十分重要的經濟命脈，蕭爾茨沒有多說。倒是美國共和黨在參議院的領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）對媒體透露，蕭爾茨在華府的晚宴上已經私下給出「北溪二號將無法啟用」的保證，不過這項制裁措施要等到「入侵成真」才會實施。所以無助於緩和目前的「綁架」局勢。

美歐諸國面對普丁，仍然以「紳士風度」在周旋「流氓出草」，烏克蘭經此折騰，即使心向北約，未來也已無力加盟。

普丁藉此練兵，旨在昭告世界，俄羅斯未來必然要介入全球每個角落，「流氓政治學」就是他聲東擊西的戰法。習近平幾年來的「中國夢戰狼外交」怎麼失敗的，普丁知之甚詳，甚至於許多時候，普丁還「鼓勵」習近平繼續幹，等於是抓住習近平的拳頭去打牆壁，習近平還以為普丁在後面當no limits的「靠山」，其實是被普丁no limits的「割稻尾」。

這些斬獲都成了普丁「流氓政治學」的籌碼coins 。習近平現在搞清楚了也來不及了，因為他已經得罪光全球對普丁有對抗能力的民主國家。中國宿命的已經成了普丁的「提款機」。

看到馬克宏到莫斯科找普丁，出來被打臉了還那麼「開心」，習近平真的儍眼了。習近平不知道，普丁當得成「流氓」，全是踩在習近平「戰狼」的頭上走出來的。

「戰狼」是人變野獸，「流氓」是人變惡棍。

差很多！

烏克蘭危機是樁超大型「準恐怖主義”人質”危機」，只要俄羅斯軍隊不走，戰爭的風險就存在，歐盟所追求的「和平」就必須寄望於談判。而談判是要付出代價的。

這是新形態的「戰爭」，普丁掌握了全球媒體戰的節奏，正應驗了他在去年10月接受美國記者訪問談到南海爭議時說的「這裡確實存在一些利益衝突和矛盾，但俄羅斯的立場是建立在一個事實上，亦即我們必須在不受地區大國的干預下，提供區域內各國一個機會，依據國際法的基本準則來進行適當對話。」他直接表明了俄羅斯的意圖：「這應該是一套協商過程，我們應以這種方式解決所有爭執。我認為，這種方式是有潛力的，但目前為止尚未被充分利用。」

在烏克蘭危機上，他正在操弄這套「有潛力的協商過程」，充分利用「流氓政治學」，特別是俄羅斯的軍隊缺乏訓練，陸上海上的武器老舊，作戰能力很有限，竟然可以搞出這種「虛擬實境」（metaverse?）局面，普丁實在不是普通人。