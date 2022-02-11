英跨黨派議員籲強化台英雙邊關係 訪團2月來台

英國國會下議院10日首度舉行關於台灣的辯論，獲得跨黨派議員正面回應，國會外交委員會也預計於19日訪台。（圖／Pexels） 英國國會下議院10日首度舉行關於台灣的辯論，獲得跨黨派議員正面回應，國會外交委員會也預計於19日訪台。（圖／Pexels）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）英國國會下議院10日就台灣關係進行辯論，跨黨派議員籲政府全面強化台英雙邊關係，應促進台灣的國際參與。此外，國會外交委員會也透露將於19日啟程訪台，傳達英國堅定保衛台灣民主價值的的信念。

中央社報導，英國國會下議院10日舉行「英國與台灣的友誼及合作」（UK-Taiwan friendship and cooperation）的辯論，這是下議院首度以台灣為題的辯論。

本次辯論由執政黨兩位議員發起，分別為外交委員會成員、保守黨「中國研究小組」（China Research Group）共同主席凱恩斯（Alicia Kearns），以及友台小組共同主席史都華（Bob Stewart）。

與會的跨黨派議員一致肯定台灣在政治、經貿、科技、公共衛生等領域的成就，認為與台灣強化關係符合英國利益，促進台灣國際參與並作出有意義貢獻符合全球利益，英國應與盟友攜手，於多邊組織及平台持續支持台灣參與。

如今中國、俄國等威權政權破壞以自由、民主、規則為根基的國際秩序，許多議員表示，捍衛台灣展現的民主自由價值，對維繫區域乃至全球的穩定繁榮至關重要。

不少議員亦主張與台灣洽簽自由貿易協定，以達成確保供應鏈安全與韌性等互惠互利目的。此外，一旦成功加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），英國應支持台灣的申請案。

凱恩斯也呼籲強化英國與台灣的高階官員互訪，包括由足以代表政府全體的內閣官員訪問台灣，並給駐英代表處目前仍欠缺的正式法律地位。

自2017年7月起擔任外交委員會主席的保守黨議員圖根哈特（Tom Tugendhat）也出席今天的辯論，他也是「中國研究小組」的共同主席。他10日也向中央社透露，英國國會外交委員會預定於2月19日出來訪台，本次來台意在傳達英國將堅定保衛台灣展現的民主價值。

這是繼2006年扁政府時期，英國國會外委會時隔16年再度訪台。11名外委會成員中，圖根哈特預計將率領其中8位來台，並拜會總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫及其他政府部會高階官員。

圖根哈特表示，台灣展現的民主價值面臨來自北京較以往更強大的壓力，外委會訪台意在傳達英國將堅定保衛台灣的民主價值。此外，訪台也是為了向台灣取經。台灣處於中共影響力作戰的第一線，而英國也是中共相關活動的受害者。

圖根哈特強調，「我們必須了解如何深化合作，以有效應對侵蝕自由民主的各種威脅。」

駐英國代表處則表示，一向歡迎英國國會議員訪台，以增進對台灣政經情勢發展的瞭解及台英交流，駐處也與國會友人維持良好交流。