【神來一筆】俄國畫廊警衛太無聊？竟為畫作「開光點睛」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）藝術家發現嘔心瀝血的畫作遭莫名塗鴉，不知做何感想？俄國藝廊一名首日當差的警衛，不知何故，竟在展場中的一幅畫作上「加了眼睛」，這荒唐行徑也讓他吃上官司。

綜合BBC與美聯社報導，這起荒謬的事件發生於12月7日，當時葉爾欽中心（Yeltsin Center）正展出一幅30年代俄國前衛藝術家萊波爾斯卡婭（Anna Leporskaya）的作品《三位人物》（Three Figures），該畫以抽象風格呈現三名面無表情的人物。

一名私人安全公司的警衛，第一天赴藝廊當值，卻心血來潮，拿了原子筆在畫作上大筆一揮，為左右兩人添上了圓圓的眼睛。根據館方，至今仍不清楚他破壞藝術的動機，可能是「一時失去理智」。

官方已展開調查，警衛恐面臨最高3個月刑期與罰金。

《三位人物》是莫斯科國立列季亞科夫畫畫廊（State Tretyako Gallery）典藏，借展至葉爾欽中心。事件發生後，畫作已送回畫廊，所幸評估後尚能修復，約耗費25萬盧布（新台幣92,735元），為了避免這類「意外」再發生，館方也已立刻為其他畫作加上保護罩。

萊波爾斯卡婭生於1900年，卒於1982年，她是前衛主義運動知名藝術家馬列維奇（Kazimir Malevich）的學生，以設計建築物與展覽打出名號，作品可見於俄國各大博物館。



《三位人物》原作模樣（圖／AP）