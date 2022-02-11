西洋情人節送花，小酌看電影攻略！脫魯必看放閃單身都適用　電影票全台灣限時買一送一

(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導)西洋情人節2月14日將至，還在煩惱要去哪裡慶祝嗎？想要去看電影在家小酌，或是在餐廳邊看劇邊大吃美食，我們幫您整理有趣好玩的情人節活動，一起來看看吧！

送花送到心坎裡！女明星最愛Boxtory好盒花藝



L.O.V.E愛心花盒NT$2,800(圖/品牌提供)



左：L.O.V.E大花束NT$3,000；右：L.O.V.E圓筒花盒NT$1,800(圖/品牌提供)

專屬於每個人私人花藝專家的Boxtory好盒花藝，楊丞琳、關穎和陳庭妮都是愛用者，今年運用LOVE歌曲做為靈感來源，除了推出經典花束外，更祭出系列以盒裝設計的花禮，包含兩款經典L.O.V.E花束，皆採用充滿熱情的桃紅色新櫻玫瑰，「L.O.V.E大花束」將10朵桃紅色玫瑰投入在花束中，綻放在浪漫的花海中，彷彿象徵著完美的愛戀 ; 「L.O.V.E愛心花束「則運用柳枝去勾勒出充滿愛意的心型線條，讓花束綻放著情人節的浪漫儀式感。

「L.O.V.E花盒和盆花」是以不同設計的花盒盛裝著花禮，從花盒中的花束到花盒本身的設計皆散發著另一半滿滿的愛意，同時呼應著好盒品牌理念#專屬於你的訂製專家，特製專屬於你們之間的美好瞬間。

官網：https://www.boxtory.co/

Instgram： https://z-p42.www.instagram.com/boxtory.co/

小酌必備！臺虎精釀「朦朧莓」朦朧微醺超曖昧



(圖/品牌提供)

臺虎精釀全新推出「朦朧系」微醺系列， 傳達「朦朧微醺，更曖昧」的微醺美好世界。首支系列產品「 朦朧莓」由酒標設計至酒款設定， 皆以甜蜜可愛的粉色系元素為主，呈現出戀愛氣息與曖昧的氛圍。 除了漂亮的透明粉紅色酒體外，更有著微氣泡的草莓多多酸甜口感， 以及 4% 低酒精度等特色，朦朧微醺的感覺令人不僅臉頰粉嫩自帶妝感、 口氣也甜甜蜜蜜，為空氣增加曖昧氛圍。

酒標設計部分，除了以符合草莓與多多乳酸飲品風味的粉紅色為主， 更以通訊軟體慣用的“emoji”表情符號對話形式， 取代文字資訊。將風味及飲用情境融合其中，不僅吸睛、 更扣合當代溝通習慣。

「朦朧莓」除了有著飽滿的草莓香氣以及乳酸飲品的酸甜口味，更有 低酒精度、微氣泡碳酸感等清爽易飲的特性。不僅香甜順口， 更沒有啤酒的飽脹負擔感。無論在家小酌、 或者週末與三五好友相聚皆無比合適。

販售通路包含：全臺 7-11、city'super、微風超市， 以及全臺數十家合作的精釀餐酒館通路， 詳細名單請洽臺虎精釀粉絲專頁。

相愛相殺！果陀文創x貳樓《我們分手吧》情境喜劇



(圖擷取自官網)

果陀文創與美式餐廳貳樓推出互動參與式情境喜劇《我們分手吧》，演出於餐廳進行，觀眾可以邊大吃脆皮豬腳欣賞諜對諜的離婚大戰，或跟演員一起在愛情與麵包中選擇，看要先吃哪一個？

據官網節目介紹顯示，一場愛情中除了你我是主餐，其他人本該只是調料，可偏偏媽寶男自帶辛香料，怎樣也挑不掉的第三者…近距離咀嚼分手的酸甜苦辣，暢飲愛情的悲歡離合。

場地：貳樓 師大店

時間：2022/3/5 - 2022/3/13，週二至週五19:30、週六11:30、14:30、週日16:30、19:30

票價：情人節早鳥購票延長至 2/28，單人享9折、雙人套票85折、四人套票8折(單人原價2500元) 。

官網：https://www.opentix.life/event/1473236465516625921?openExternalBrowser=1

來去住飯店！《誠品行旅》寫情書送紅酒



(圖擷取自官網)

「生活的每一天都在穿越時空，我們能做的就是盡其所能，珍惜這趟不平凡的旅程。」出自英國愛情電影《真愛每一天》的經典語錄。今年西洋情人節，誠品行旅將延續這段不平凡的旅程，一樓無國界料理餐廳The Chapter Café獻上「永恆戀人饗宴」四道式套餐，包含法式功夫鴨腿、爐烤山泉鮮鱒魚、香草燉和牛頰精緻主菜三選一；二樓In Between之間餐廳推出五道式「時空情人套餐」，並將受邀寫下「未來情書」後封存，情侶於2023西洋情人節當天重返In Between餐廳享用大餐，並成功開啟今年寫下的情書，餐廳將贈送紅酒乙瓶。

官網：https://www.eslitehotel.com/valentinesday_2022/

來點燒腦的！情人節約會首選電影《尼羅河謀殺案》



(圖/二十世紀影業)

繼《東方快車謀殺案》 ，懸疑燒腦大片《尼羅河謀殺案》將於新春開工第一檔2月11日與美同步數位及IMAX版本全台上映，金獎名導肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）再度自導自演名偵探白羅， 入圍今年奧斯卡更一人包辦7大獎項提名。

《尼羅河謀殺案》由蓋兒·加朵（Gal Gadot）、艾米·漢默（Armie Hammer）及安妮特·班寧（Annette Bening）等領銜主演，集精緻、性感、華麗、浪漫於一身，呈獻壯闊奢華、 糜爛絢麗的復古世界。

霹靂戲迷！《素還真》限時票價買一送一



(圖/威視電影)

奇幻武俠電影《素還真》現正全台熱映中！少年素還真帥氣逼人的形象，意外吸引許多新入坑的女性觀眾， 看完後激動表示：「好看到要瘋掉， 一刷結束我只想幫素還真生小孩！」、「素還真就是個超級美男子， 一度還被飄下的『通緝單』帥到！」

《素還真》即將於2月12日推出限時一日「一人票價兩人觀影」的優惠活動， 凡當日於全台威秀、秀泰、國賓、新光影城「臨櫃」購買全票者， 即可享有一人票價兩人觀影的超優惠。

官網：https://reurl.cc/Zr4QV6

周興哲我來了！《我吃了那男孩一整年的早餐》 情人節謝票活動



(圖/華映娛樂)

《我吃了那男孩一整年的早餐》由《華燈初上》的金獎編劇杜政哲改編劇本並執導，暖新的劇情吸引不少觀眾，創下全台單日票房冠軍，為答謝粉絲支持，將於遠百信義A13的1樓舉行情人節謝票活動，兩位主角周興哲及李沐將重現電影中的經典「送早餐」橋段，並在餐車前親自送早餐給粉絲們，和大家一起提前度過情人節！

時間：2022年2月13日

地點：遠百信義A13 1樓 北面廣場（台北市信義區松仁路58號，Lady M門外）