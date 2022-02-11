【正赫與世理真的在一起啦!】玄彬孫藝珍10日宣布結婚　女方IG秀迷你婚紗傳喜訊

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）韓國知名演員玄彬（現譯為炫彬）及孫藝珍（現譯為孫藝真）公開承認交往至今13個月，玄彬昨(10日)終於正式宣布兩人即將結婚，孫藝珍也在Instagram貼出一張迷你婚紗裙照片公布喜訊。

玄彬昨透過所屬經紀公司VAST娛樂的官方Instagram貼出手寫信，表示已「做出結婚的重大決定，將慎重揭開人生的第2幕」。

玄彬（左）與孫藝珍（右）兩人曾一起演出韓劇「愛的迫降」。（Netflix提供/中央社）

玄彬在信中寫到，他與「總是能讓自己開心的她」許下約定，要攜手共度未來的每一天，「就像我們一起在作品中演出的正赫與世理」，希望各界能為他們感到開心。

正赫與世理是玄彬與孫藝珍在韓劇「愛的迫降」中飾演的男女主角名字，當時兩人戲裡戲外互動都相當甜蜜，粉絲們都希望他們假戲真做，早點在一起。

中央社報導, 孫藝珍10日除用韓、英雙語告訴粉絲這項喜訊外，也在Instagram上貼出一張迷你婚紗裙照片，害羞表示有了想共度一生的人，「就是你們想的那位」，並說光只是跟對方待在一起，就會感到相當溫暖及可靠，展現對玄彬的依戀。

孫藝珍也對造就他們命運般相會的所有一切，以及始終給予她支持及祝福的粉絲表達感謝。

同為1982年出生的玄彬與孫藝珍, 今年算起來同樣是40歲了, 雖然孫藝珍1月生日已過, 玄彬則是9月生日。 兩人因拍攝2018年電影「極智對決」相識，後因興趣相近成為好友，雖然近年不斷出現兩人交往的傳聞，但都遭否認。直到韓媒Dispatch去年(2021年) 元旦刊出兩人約會的報導後才正式承認戀情。郎才女貌而且演技同獲肯定的兩人, 經過約13個月, 終於公開宣布要結婚啦。恭喜!!!