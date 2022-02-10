持續腹痛勿輕忽！醫警告：有這3大症狀恐是膽囊癌

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）林口長庚醫院腫瘤科主治醫師吳教恩今（10日）表示，一名40歲女性腹痛長達4個月，就醫後才發現是膽囊癌，提醒民眾若持續上腹痛、體重下降或不明黃疸，宜盡快就醫檢查。

「無聲殺手膽道癌」記者會今天舉行，吳教恩醫師特別提醒要小心膽道癌，這種癌症是膽囊癌、膽管癌與壺腹癌的集合名稱，包括所有從膽道長出來的腫瘤。

吳教恩在臉書曾詳細介紹膽道癌，他指出，膽道是膽囊至小腸中間運送膽汁的通道，在不同部位的膽道癌有不同的臨床表現，臨床上算是一個複雜的疾病。雖然膽道癌在癌登看起來排不上前十名，但膽道癌的治療效果不佳，如果合起來看死亡率，可能會落在第十名左右。

記者會上，吳教恩舉例一名40歲身材較胖的女性，僅是腹痛長達4個月且體重持續下降，忍不住才就醫檢查，卻發現已是第4期膽囊癌，接受多樣治療仍在2年後不幸離世。

另1名個案為60多歲女性，腹部悶痛長達半年，也是痛到無法工作才就醫，竟檢查出直徑近15公分的肝內膽管癌。吳教恩提醒，若民眾發現上腹痛、黃疸等症狀超過2週，或未刻意減重3個月內體重下降5%，就要格外留意。

就醫方面，吳教恩建議可至腸胃科或家醫科診所進行超音波或胃鏡檢查，有異狀再轉診到大醫院治療。

中央社報導，吳教恩說，各類癌症預防方式大致相同，遠離吸菸、檳榔等致癌物質，維持正常作息，減輕壓力，若患有B、C型肝炎要定期追蹤。