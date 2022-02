澳洲國會報告：建議支持台灣加入CPTPP 並待中國改善關係

(台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導)澳洲國會「外交、國防及貿易事務聯席委員會」今(10日)提出報告,建議讓台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP),並闡明待中國改善中澳貿易關係後,才考慮是否支持中國加入。

據外媒,澳洲參、眾兩院「外交、國防及貿易事務聯席委員會」(Joint Standing Committee on Foreign Affairs, Defence and Trade,JSCFAD)今天向國會提交「跨太平洋夥伴全面進步協定擴大會員報告」(Expanding the membership of the Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership)。

委員會主席兼澳洲自由黨參議員歐布萊恩(Ted O'Brien)表示,澳洲應該支持CPTPP擴大並且接納新會員,但不是無條件的支持。

「只有那些支持開放、透明、貿易環境穩定、有抱負的經濟體,以及那些表現出有能力和意願達到高標準協議的經濟體才應該被考慮。」歐布萊恩說。

再提交這份報告時,歐布萊恩再三強調「CPTPP 是世界上最全面的貿易協定之一,必須保持其質量。」

該報告指出,建議澳洲與其他CPTPP的成員合作,並鼓勵、促進台灣、韓國和英國的加入。歐布萊恩說,由於與英國討論CPTPP事宜時,同時也在談判兩國的自由貿易協定(FTA),過程進展良好,澳洲宜將有關經驗複製於台灣身上。

因此報告建議澳洲政府在支持台灣加入CPTPP的同時,也應與台灣展開台澳自由貿易協定(Taiwan-Australia FTA)談判。

面對中國,報告中鼓勵中國與澳洲建立新的貿易關係,包括結束其強制性貿易措施,並重新進行部長級對話。當中國的行為能夠符合CPTPP規範後,才再考慮是否支持中國加入。

根據中央社,報告內文提到有證據顯示,台灣加入CPTPP將會對澳洲的能源產業、農業、網路安全、藥物及疫情管理、教育產業等方面均有好處。根據CPTPP的宗旨,會員國也能透過開放市場,消彌98%的關稅。

目前CPTPP的成員國包括澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西 亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡、及越南等 11 個國家。