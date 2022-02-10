世界氣象日！智能氣象站　掌握第一手在地氣象

新北市政府推動「智能漁港政策」，從「智慧管理」、 「節約能源」及「友善觀光」三大面向出發， 已完成智能漁港第一期建置，為增加漁港管理效率，於原有的漁港設 施基礎上，規劃今年完成五區漁港環境感測設備， 即時掌握漁港氣象資訊，提升漁民作業安全及供遊客觀光參考使用。

新北市有145公里綿長的海岸線，共計有28處漁港， 幅員廣闊且漁港眾多，為提升漁港管理效率， 同時賦予漁港觀光多元特色，市府長期建構智能漁港，從「 智慧管理」、「節約能源」及「友善觀光」作為核心出發， 包含完成漁港岸水岸電補給系統及漁港監控攝影機，提升漁民補給作 業安全性及落實使用者付費； 更擇定深澳漁港作為智能漁港示範港設置智慧路燈發報系統、 船流系統、、微氣候感測設備、深澳漁港觀光網站、 智能觀光面板等重點項目。為更精進漁港管理效能， 在原有的漁港設施基礎下建立智能管理中心， 進一步整合跨單位管理資源與擴展至淡水第二、富基、 野柳及澳底設置智能環境感測設備等智能設施， 導入智能設備及通訊技術，掌握漁港即時現況、減少人力成本、 降低災害發生、提升作業效率與環境品質。

新北市漁業處表示，今年度規劃於淡水第二、富基、野柳及澳底漁港設置智能環境感測設 備並結合網路通訊技術， 有別於中央氣象局提供大面積行政區的氣象資料， 漁港端的智能環境感測設備可提供漁港現場更為精確的微氣象資訊， 將收集之微氣候資訊回傳至智能管理中心， 藉由智能管理中心收集累積漁港相關資訊並建立資料庫， 未來針對可利用的數據資料進行大數據分析， 環境感測設備所得的漁港微氣象資訊提供漁民作業參考及觀光遊客了 解漁港現地氣象資向，亦可作為漁港周遭海流、 海象及海漂垃圾飄入漁港之發生的判定參考， 可多面向運用漁港數據，未來可運用於防災預判與漁港管理決策， 以智能科技提升管理效率。

新北市漁業處表示，市府推動「智能漁港」計畫， 在設施及環境條件共同營造下，本市漁港已逐漸蛻變， 導入現代智能設備，有效降低管理漁港的人力支出， 讓漁港管理更有效率地進行，逐步實現智能漁港願景。

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供