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裕隆集團新春開工祈福 集團轉型升級佈局人才永續發展　

裕隆集團企業體今年啟動結構性調薪 最高調幅25%

By 台灣英文新聞
2022/02/10 17:23
照片來源：裕隆提供

照片來源：裕隆提供

裕隆集團今(2/10)日於新店總部舉行新春開工祈福儀典，由執行長嚴陳莉蓮帶領集團高階主管一起祈福祭拜。受限於疫情影響，裕隆集團取消例行性聯合新春團拜，但嚴陳莉蓮執行長仍為集團所有同仁準備專屬設計的開工紅包袋與祝福小卡，表達對同仁的心意，並期許所有集團同仁能夠在新的一年，並肩努力前行，齊心共創福虎生豐新氣象。

嚴陳莉蓮執行長於農曆年前以影片方式發表內部談話時，感謝在所有集團同仁團結一心，發揮綜效下，締造集團各主艦企業去年全面恢復盈利的佳績，並強調人才是集團最重要的資源。為因應汽車產業變革與整體環境快速變化的人才需求，裕隆集團今年起將進行結構性調薪，提昇薪資整體吸引力，集團主艦企業包括裕隆汽車、中華汽車、裕隆日產汽車、裕融企業與納智捷等視各自不同的適應條件進行方案規劃與施行，月薪調升幅度最高者可達25％，讓人才招募與留任的薪資待遇更具市場競爭力。

裕隆集團表示，裕隆集團追求企業ESG永續發展，嚴陳莉蓮執行長上任以來不斷強調，優質的人才與團隊是企業能夠持續成長、永續發展的重要成功關鍵。此次裕隆集團在考量整體外部環境變化與現今人才市場薪資結構趨勢後，決定進行大幅度薪資結構調整，透過提高月薪的薪資結構調整原則，有助於企業穩定關鍵人才留任以及招募新進人員，為集團事業體未來轉型發展超前部署，讓裕隆集團成為更具吸引人才、留才的優質企業。

更新時間 : 2022-02-10 17:42 GMT+08:00

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