都曾遭中國經濟制裁！立陶宛與澳洲加強合作護市場自由

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）週三（9日）在澳洲國會大廈會見澳洲外長潘恩（Marise Payne），雙方同意加強合作以應對來自中國的經濟制裁壓力。

會中，藍斯柏吉斯強調，中國已將經濟和貿易作為一種政治工具很長一段時間，而澳洲可能是遭對付的主要例子之一。「如今立陶宛也成為目標，很明顯地我們絕對不會是最後一個。」藍斯柏吉斯也呼籲志同道合的國家，共同努力對付中國的經濟脅迫。

對此，潘恩表示認同藍斯柏吉斯的觀點，指出志同道合的國家必須聯合起來，維護基於規則的國際秩序、自由開放的貿易、透明度、安全和穩定。

過去澳洲政府因要求中共對新冠肺炎病毒的起源展開獨立調查，遭到中共經濟制裁，對其設下貿易障礙，包含煤炭、葡萄酒、牛肉、小龍蝦和大麥等生意，澳洲出口商因此損失數百億美元。

而立陶宛則是因為友台立場明顯，並於去年允許台灣於維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」而遭中國報復，同樣在貿易事務上對立陶宛施壓，不准其進口黑蘭姆酒和牛肉等，更要求歐洲跨國企業不能使用立陶宛產的零件。

中國外交部發言人趙立堅8日指出，中國在與立陶宛打交道時遵守世界貿易組織（WTO）的規則，強調「所謂中國『脅迫』立陶宛的說法純屬無中生有。」並警告立陶宛停止混淆是非、惡意炒作。