新北推混齡教學邁6年！寒假6場培力營　公開課線上共備專業

新北市自105學年度起針對學生數50人以下之小校 推動混齡教學，至今已邁入第6年， 持續透過課程區域整合優化課程與教學，協助偏鄉小校整體發展。 在寒假期間辦理6場混齡教學教師培力營， 因應防疫透過線上或實體等虛實整合方式，讓23所實施混齡教學國 小約250名老師參與增能研習，不僅參與公開課提升教學知能， 更透過教學共備為新學期教學做足準備。

教育局表示，新北市推動混齡教學讓偏鄉孩子有更多群性刺激， 創造優質的團體學習情境，保障學生受教權。 每年除在寒暑假持續辦理教師增能培力工作坊外， 也會補助各校推動專家協作計畫， 邀請教學經驗豐富的聘任督學及各領域輔導小組的專業教師， 組成團隊進入學校現場，協助帶領教師專業發展。

另外也建立完善的專業支持系統，透過6條線策略聯盟進行課程區域 合作，持續精進教學與課程發展。新北市學校參加110年教育部跨 年級教學方案徵選囊括特優及優等獎，共有7件作品獲獎， 數量為全國之冠，可謂成果豐碩。

這次寒假混齡教學培力工作坊共6場， 文山線與淡水線各由獲得教育部跨年級教案特優的石碇國小與興華國 小老師們分享混齡教學課程實踐的歷程與實作心得， 並與教師互動激盪出新火花。乾華國小張惠玲校長表示， 雖然疫情嚴峻，但孩子學習不能等待， 透過這次工作坊讓老師對混齡教學有更深一層認識， 教師也進行共備討論下學期課程， 相信新學期一定能帶給孩子更多幫助及成長。

而各場次也邀請專業優質講師為偏鄉教師增能， 例如瑞芳線邀請長期擔任「夢的N次方」 講師及曾任全國偏鄉教師教學專業成長研習國小數學組召集人許扶堂 老師，進行一場數學公開課教學，指導善用提問教學， 搭建學生的學習鷹架協助有效學習。

參與研習的鼻頭國小方怡雯老師表示， 這次公開課研習讓自己學習到很多， 未來會在課堂上多利用提問方式， 引導孩子們思考並發表自己的想法。不僅如此， 也會請孩子寫下自己的數學筆記來鞏固概念， 把學習的主動權交給孩子。

一同參與公開課的鼻頭國小5年級朱以丞與戴祥育同學表示， 老師上課會一直問問題讓大家思考，覺得十分有趣。 老師也會透過鼓勵的方式讓大家勇於發言， 只要回答問題就給予獎勵，即使回答錯了也沒關係， 在課程後自己也更了解體積公式了。

教育局長張明文表示，依據聯合國永續發展目標（SDGs） 提出消除教育上的不平等，確保弱勢族群有接受各階級教育的管道。 新北市將持續推動教師實施混齡教學的專業發展， 一同為偏鄉學子的學習盡最大的心力。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供