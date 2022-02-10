2/10新北+17 全台灣足跡曝光　「可不可」汐止中興店員工染疫　確診新店兄妹檔過年高雄、台中、苗栗跑透透

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）今日37例本土個案中，有17例居住在新北市，除了嘉聯益電子廠14名外籍移工外，有2例新店區的兄妹檔確診，以及1例汐止手搖飲店員，因出現症狀採檢陽性。

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【2/10台灣本土+37 境外+46】新北嘉聯益+15、2起家庭群聚案 另有汐止手搖飲店員確診

衛生局說明，案19479（兄）、案19480（妹）為居住在新店的20多歲兄妹檔，2人均接種2劑疫苗，兩人在1月22日至2月3日期間與家人前往高雄、台中親友家以及到苗栗遊玩，2月4日返回新北居住地。

兄妹檔於2月7日分別出現喉嚨癢、咳嗽及發燒、喉嚨痛、流鼻水症狀，8日接獲居住在高雄的阿姨（案19431）確診，於是全家人先自行使用家用快篩劑自篩，兄妹兩人呈現為陽性，於是前往醫院採檢後PCR陽性、Ct值分別為14及15。

該案已匡列居住新北接觸者共3人居家隔離和採檢。

另外一名個案為汐止區20多歲的手搖飲店員案19492，已接種2劑疫苗，2月3日出現咳嗽、有痰症狀，4日頭暈，9日晚間前往醫院採檢，PCR陽性、Ct值21，收置專責病房隔離治療。

目前匡列該個案居住新北市的接觸者12人居家隔離進行採檢，相關足跡通知清消，感染源持續疫調中。

新北市確診者的相關足跡如下：