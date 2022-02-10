蟬聯台北米其林必比登！雙月新點開幕推銅板價新菜色　「愛恨蔥蔥飯」嚴選台灣仿土雞肉絲

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) 蟬聯4年登上台北米其林必比登的雙月食品社，旗下第5家分店八德店於今(10)日正式開幕，選用產地直送的新鮮在地食材，超高CP值的台式料理在疫情衝擊下逆勢成長，推出新菜色＜愛恨蔥蔥飯＞一碗只要$40元，經典菜色＜蛤蜊燉雞湯＞或招牌滷味也吃的到，店內也可購買即時料理包，未來更預計增開宵夜時段滿足夜貓子胃口。
雙月食品社嚴選新鮮台灣在地食材，
社長賴永晟於2012年創立的「雙月食品社」，為了讓愛下廚的媽媽林寶貴有地方發揮所以開店支持，「華人養生湯品第一品牌」也就這樣誕生，目前的四家店台北青島店、中和店、濟南店、光復店不畏疫情逆勢成長，現在更插旗松山區，雙月八德店的開幕推出全新一站式購足即食包料理，包含『
此外，雙月選址以醫院附近為主，
雙月八德店整體裝潢設計延續其他雙月店面的風格，以溫暖的木色系
＜蛤蜊燉雞湯＞使用溫體仿土雞，肉汁豐富且Q彈鮮甜，
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＜雙月吹風滷味＞有別於一般的滷汁，雙月特別以雞高湯當滷汁，使用純釀醬油去滷製，滷完後再進行吹風，
＜愛恨蔥蔥飯＞選用台灣仿土雞肉絲，為了讓口感更加嫩滑、美味，
＜雙月溫補土雞腿湯＞選用肉質緊實有彈性的土雞腿塊，慢慢燉煮，
＜雙月愛恨椒芝麵＞原本就是店內的熱銷品項，因應八德店開幕，
以上圖片由店家提供
店家資訊
地址： 台北市松山區八德路二段447之1號 / 電話：02-27716862
營業時間：每週一至週日11:00am-14:00pm ; 17:00pm-20:00pm
(註明：營業時間未來將會調整為11:00-20:00 或增加宵夜時段)
官方網站： https://www.moonmoonfood.com/
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