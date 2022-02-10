蟬聯台北米其林必比登！雙月新點開幕推銅板價新菜色　「愛恨蔥蔥飯」嚴選台灣仿土雞肉絲

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) 蟬聯4年登上台北米其林必比登的雙月食品社，旗下第5家分店八德店於今(10)日正式開幕，選用產地直送的新鮮在地食材，超高CP值的台式料理在疫情衝擊下逆勢成長，推出新菜色＜愛恨蔥蔥飯＞一碗只要$40元，經典菜色＜蛤蜊燉雞湯＞或招牌滷味也吃的到，店內也可購買即時料理包，未來更預計增開宵夜時段滿足夜貓子胃口。

雙月食品社嚴選新鮮台灣在地食材， 堅持產地直送、自製特色配料，打造物超所值、 獨具家常風味的限量養生料理，雖然是家常菜但是用料及製作過程卻一點也不馬虎，新址八德店設在台安醫院對面，店內招牌＜蛤蜊燉雞湯＞、＜元氣鱸魚湯＞、新菜色＜愛恨蔥蔥飯＞等都是術後飲食首選。

社長賴永晟於2012年創立的「雙月食品社」，為了讓愛下廚的媽媽林寶貴有地方發揮所以開店支持，「華人養生湯品第一品牌」也就這樣誕生，目前的四家店台北青島店、中和店、濟南店、光復店不畏疫情逆勢成長，現在更插旗松山區，雙月八德店的開幕推出全新一站式購足即食包料理，包含『 雙月溫補土雞腿湯品系列』和『冷凍熟麵-雙月愛恨椒芝麵』， 只要花費不到5分鐘，讓消費者在餐廳和家裡皆能品嚐經典餐點。

此外，雙月選址以醫院附近為主， 包含位於博仁醫院附近光復店、台大醫院附近的濟南店青島店、新開幕的八德店則位於台安醫院對面，經營團隊表示：「 我們發現不管是長輩、婦女或是剛生產完的媽媽們， 都需要享用養生料理，但市面上許多養生料理的價格都不斐， 尤其在現在物價原料都在上漲的時期， 因此我們期待能讓這些消費者可以以親民的價格品嚐到彷彿有『家』 美味的養生料理。」



雙月八德店整體裝潢設計延續其他雙月店面的風格，以溫暖的木色系 為主色調，附有家裏溫暖的味道， 讓消費者一走進店內就有種家的氛圍，貫徹著品牌的初衷： 在在致力於提供以家為本的理念。



＜蛤蜊燉雞湯＞使用溫體仿土雞，肉汁豐富且Q彈鮮甜， 採用湯肉分離煮法： 首先讓雞骨架精燉熬煮至少8小時，過濾萃取出來的雞高湯， 待客人現點後，再加入新鮮的溫體仿土雞雞腿肉烹煮， 讓客人可以享用最新鮮美味且口感彈牙的雞肉特別加入高山高麗菜增添湯品芳醇的滋味。NT$170元



＜ 元氣鱸魚湯＞使用金目鱸魚進行燉煮，為目前市面上極少數使用新 鮮鱸魚排烹調，全台僅有3家鱸魚供應商有HACCP認證，因此能保有食材本身的鮮度與香氣，更彰顯食物的原汁原味， 是一道相當適合術後病患享用的湯品；『 紅燒虱目魚肚』是以紅燒的手法去烹調虱目魚，更加入味，更能品嚐到虱目魚肚的肥美滋味和滿滿的膠原蛋白。



＜雙月吹風滷味＞有別於一般的滷汁，雙月特別以雞高湯當滷汁，使用純釀醬油去滷製，滷完後再進行吹風， 讓滷味不容易變壞，這也是為什麼吃完不會口乾舌燥， 越吃越上癮。



＜愛恨蔥蔥飯＞選用台灣仿土雞肉絲，為了讓口感更加嫩滑、美味， 特別使用帶皮的雞腿肉與雞胸肉，淋上雞高湯醬汁， 最後再灑上油蔥酥和特製的青蔥油，吃下去的那刻彷彿有種回到家吃著媽媽料理的幸福滋味。NT$40元



＜雙月溫補土雞腿湯＞選用肉質緊實有彈性的土雞腿塊，慢慢燉煮， 滴滴入湯，推出新口味香菇雞腿湯， 採用枸杞與土雞腿肉進行熬煮，土雞腿肉Ｑ彈不乾柴， 湯頭鮮甜濃醇，讓養身湯品呈現出經典的台灣滋味，NT$170元



＜雙月愛恨椒芝麵＞原本就是店內的熱銷品項，因應八德店開幕， 雙月特別做成料理包的形式，讓消費者在家也能自行烹煮。 選用南僑中式勁麵，只需滾水煮10秒，並搭配雙月特調獨家拌醬， 椒麻香、芝麻醇，層次豐富的口味，讓人一吃就愛上！1包NT$55元

以上圖片由店家提供

店家資訊

地址： 台北市松山區八德路二段447之1號 / 電話：02-27716862

營業時間：每週一至週日11:00am-14:00pm ; 17:00pm-20:00pm

(註明：營業時間未來將會調整為11:00-20:00 或增加宵夜時段)

官方網站： https://www.moonmoonfood.com/

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