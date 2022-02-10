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AIT處長、鄭文燦推動運動性平 通靈少女來助陣

桃園市府將性平教材翻譯成7國語言，打造新移民友善城市。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/10 14:45
美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）（右3）、桃園市長鄭文燦（左3）社團法人台灣女子運動體育協會理事長劉柏君（...

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）（右3）、桃園市長鄭文燦（左3）社團法人台灣女子運動體育協會理事長劉柏君（...

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）運動議題正夯，社團法人台灣女子運動體育協會、美國在台協會以及桃園市政府今（10）日聯手宣示，不僅要推動性別平等，更要將性平落實於運動生活中。

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）、桃園市長鄭文燦、致力於推廣運動中的性平的社團法人台灣女子運動體育協會理事長劉柏君以及國立臺灣大學體育室副教授曾郁嫻，皆出席「用運動做外交：讓桃園市成為亞太運動性平先驅基地」計畫記者會，並現場於看板簽字，宣示美台雙方共同推動運動性平教育。

孫曉雅台灣於致詞中表示，2022年6月是美國《教育法修正案第9條》立法五十週年，這項具里程碑意義的聯邦法條，打破了限制婦女和女孩在教育與運動領域充分發展的種種障礙。

高中曾為足球的孫曉雅，愛女在高中也是運動員，她認為今日的活動展現台灣與美國對於平等、包容和可及性的重視，也展現了地方政府能夠如何透過制定有創意的政策，來推動共享價值。

孫曉雅表示，「台灣在許多方面都是全世界推展人權的先鋒，像今天的這樣在地方層級的努力，能幫助我們進一步增進彼此目標。」

孫曉雅提及曾參與國務院與espnW舉辦的「全球運動導師計畫」（Global Mentoring Sports Program）的《通靈少女》原型劉柏君以及曾郁嫻博士。兩位女性與AIT及桃園市合作，分別在她們的專業領域棒球及籃球上推動性別平等。

此外，孫曉雅也讚揚桃園市將劉柏君與曾郁嫻所製作的性平教材翻譯成七國語言，展現桃園市府歡迎新移民的態度。

鄭文燦則表示，市府希望透過運動達成更多美好價值，性別平等非常重要，希望能推動更多女子運動，並在學校、社區以及各運動領域推動落實性別平權，市府將所製作的教材，翻譯成英文、日文、韓文、越南文、印尼文、泰文及菲律賓語 7國語言。

鄭文燦表示，運動也是城市外交一個重要交流項目，例如AIT處長介曾受邀參加棒球賽開幕，鄭文燦也提及，未來還會有機會跟AIT合作，時機成熟會跟大眾報告。
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更新時間 : 2022-02-10 14:55 GMT+08:00

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