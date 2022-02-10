台灣行政院：人事長施能傑卸任重返政大　蘇俊榮接任

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）行政院發言人羅秉成今(10)日表示，人事總處人事長施能傑因職涯考量，今天卸任，將由副人事長蘇俊榮接任人事長。

行政院人事行政總處人事長施能傑今天卸任，將重返校園。行政院長蘇貞昌說，施能傑是解決問題的人，任內落實中央機關派遣歸零、催生海委會、數位發展部，基於職涯規劃請辭；雖萬般不捨，仍勉予准辭。

行政院發言人羅秉成今主持行政院會後記者會時指出，施能傑今天卸任，人事長一職由副人事長蘇俊榮接任。

中央社引述羅秉成轉述，蘇貞昌在院會中指出，今天是施能傑最後一次參加行政院會，施能傑兩度進入政府體系，恰好都是他擔任院長期間，很有緣份，除有一定默契，也充分信任施能傑。

蘇貞昌指出，施能傑擔任人事長達5年8個月，是近30年來任期最長的人事長，本在學界就是知名教授，出身人力資源、公共行政學領域，學以致用，為國家服務期間發揮所長、運用豐富學術經歷與專業知識，完成艱鉅任務，讓施政有效推展。

蘇貞昌說，施能傑是解決問題的人，透過靈活員額運用代替僵化管控，鬆綁調度業務所需的業務人力，滿足各部會新增任務需求，任內落實中央機關派遣歸零、省政府虛級化，並催生海委會、數位發展部，因應公共任務需要、國家未來藍圖，一一圓滿達成任務。

蘇貞昌說，近期軍公教人員調薪、提高模範公務員獎勵、春節連假至少7天、公務人員友善生養環境、放寬國旅卡使用限制等，都是施能傑帶領人事總處細心完成。

他表示，施能傑基於職涯規劃，明(11日) 將重返政治大學任教，他雖然萬般不捨，仍勉予准辭，感謝其多年共商國事分憂解勞，判其傳道授業順利，並將政府經驗帶回課堂，培育新世代人才，也不吝向政府提出指教與建言。

根據行政院新聞稿，蘇俊榮接任接任行政院人事行政總處人事長後，副人事長將由現任財政部人事處處長: 李秉洲接任。蘇俊榮李秉洲學、經歷俱佳。發言人羅秉成表示，蘇院長盼借重蘇人事長、李副人事長的專業與歷練，襄助政務推動與執行。

新任人事長 蘇俊榮簡歷:

學歷: 畢業於國立中興大學統計學系、美國波士頓大學電子計算機應用學系碩士。

經歷: 曾任考試院科長、行政院研究發展考核委員會簡任高級分析師、行政院研究發展考核委員會副處長、財政部財稅資料中心副主任、財政部財稅資料中心主任、財政部財政資料中心主任、並從105年5月擔任行政院人事行政總處副人事長迄今。

新任副人事長 李秉洲簡歷:

學歷: 畢業於國立臺灣大學法律學系、國立中興大學公共政策研究所碩士。

經歷: 曾任行政院原住民族委員會人事室主任、行政院新聞局人事室主任、行政院人事行政總處副處長、教育部人事處副處長、勞動部人事處處長、教育部人事處處長、行政院人事行政總處綜合規劃處處長、財政部人事處處長。